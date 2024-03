Manicure professionale, ma a casa tua: col super gel unghie di Rimmel ora puoi!

C’è poco da fare: uno dei crucci più grande di noi donne è non avere mai una manicure impeccabile a prova di influencer. Quante volte, infatti, scorrendo distrattamente la home di Instagram ti sarai imbattuta nell’ennesimo post della vip o della modella di turno mentre sfoggia mani più che curate? Davvero tantissime volte. Disperarsi però o pensare che la vita sarebbe potuta essere stata molto più generosa con te non è di certo la soluzione. Basta farsi furba e passare al gel unghie!

I vantaggi del gel unghie sono davvero tantissimi. Non solo, infatti, si tratta di un prodotto resistente all’usura (potrai lavare i piatti senza preoccuparti di rovinare lo smalto), ma resta pressoché impeccabile anche per più di due settimane, aspetto questo da non sottovalutare, specialmente se si ha poco tempo a disposizione da dedicare a se stesse. E poi, se non puoi fare a meno di rosicchiarti le unghie quando sei nervosa, stressata o agitata, il gel unghie sarà un ottimo deterrente.

L’unica pecca è l’utilizzo della luce UV per asciugarlo e poi della lima (e in alcuni casi anche della fresa) per rimuoverlo, una scocciatura non da poco e che, ammettiamolo, fa passare anche la voglia di una bella e rigenerante manicure. Ecco perché oggi vorremmo consigliarti il Top Coat Super Gel Rimmel. Facilissimo da applicare, è ancora più semplice da togliere: ti basterà solo l’acetone.

Arriva il gel unghie rivoluzionario per mani sempre curate: non avrai nulla da invidiare alle influencer

Se è vero però che il gel unghie può essere la svolta, è altrettanto vero che serve scegliere sempre prodotti di qualità e di marca. E in tal ottica, la Rimmel è una garanzia non da poco. Riconosciuta in tutto il mondo come azienda leader nel settore beauty, stai certa di essere in tutti i sensi in buone mani. E non ti preoccupare, se non hai mai usato prima un prodotto simile, sappi che grazie al comodo pennellino progettato dalla Rimmel, riuscirai a uniformare lo smalto alla perfezione già con una sola passata.

Quello che ti consigliamo però è, dopo aver steso uno o due strati di smalto anche normale, di sigillare il colore con il Top Coat trasparente della Rimmel. Ma non finisce qui. Oltre al top coat trasparente, per un effetto wow puoi anche approfittare della combo Gel Unghie + Top Coat sempre della Rimmel. Dal delicato nude al più audace rosso per una serata piccante sì, ma elegante, potrai seguire tutti i trend del momento. E ora che la primavera è arrivata, non ti resta che liberare la tua fantasia per mani brillanti.

