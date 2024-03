Dalle sfumature pastello alle nail art floreali e country-chic, tre idee per le unghie per una manicure da sfoggiare per la Primavera 2024.

La primavera è sbocciata e con essa la voglia di colori freschi e vivaci anche sulle nostre unghie: le manicure Primavera 2024 sono creative, sofisticate e allo stesso tempo semplici. I colori di tendenza sono le sfumature pastello, delicate o più accese, come il pesca, il verde lime, il verde acqua e il celeste.

La nail art è impreziosita da graziosi dettagli colorati e floreali da abbinare a qualsiasi forma, che siano unghie squadrate, rotonde, a mandorla o di media lunghezza. Tra le tendenze per la manicure della Primavera 2024 resiste la french manicure, non con lunetta bianca ma colorata. Una variante è la reverse french, ovvero smalto dello stesso colore su tutta l’unghia, con la base in un altro colore.

Unghie, tre idee di tendenza per la Primavera 2024

La primavera è il momento perfetto per sperimentare nuove tendenze e giocare con i colori. Scegliete la manicure che più vi piace e preparatevi a dare il benvenuto alla bella stagione. Come nella moda, anche per le unghie in questa Primavera 2024 è di tendenza la pastello mania. Potete scegliere tra smalti pastello come il rosa confetto, giallo canarino, verde acqua o azzurro cielo e sfoggiare una manicure romantica e delicata. Per un tocco di originalità, optate per l’effetto ombré sfumato, creando una delicata gradazione di colore sulle vostre unghie.

Per quanto riguarda la nail art, invece, la parola d’ordine è flower power. I fiori sono il simbolo per eccellenza della primavera e non possono certo mancare sulle nostre unghie. Sbizzarritevi con decori floreali colorati e romantici. Dalle margherite ai tulipani, passando per le rose e i gigli, c’è un fiore per ogni gusto. Se non siete abili con i pennelli, utilizzate degli sticker per unghie per ottenere un risultato perfetto in pochi minuti.

Lo stile western è di tendenza questa primavera, e si declina anche sulle unghie con la nail art “cowgirl”. Create un divertente pattern muccato alternando il bianco e il nero, oppure osate con colori più vivaci come il marrone, il rosa confetto o il giallo vaniglia.

Qualche consiglio in più: per un effetto più duraturo, utilizzate uno smalto semipermanente. Se avete unghie corte, optate per colori chiari e decori minimal. Se invece avete unghie lunghe, potete sbizzarrirvi con colori e decori più elaborati. Non dimenticate di scegliere una manicure che rispecchi la vostra personalità e di abbinarla al vostro outfit.

Qualunque sia la vostra scelta, non dimenticate di curare le vostre unghie con una manicure idratante e nutriente. Scegliete prodotti di qualità e dedicatevi a un trattamento rigenerante per avere unghie forti e sane.