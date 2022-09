French manicure senza sbavature: con il trucchetto del ‘dito’ risparmierai tempo e soldi!

Sai che esiste un modo molto semplice e veloce di fare la French manicure? Basta seguire questo trucchetto.

Hai voglia di una bella French manicure ma non vuoi recarti dall’estetista? Non c’è nessun problema. Abbiamo noi la soluzione che fa per te!

Infatti la French manicure non è uno stile così difficile come si crede, soprattutto con il trucchetto che ti sveleremo qui di seguito. Cosa aspetti? Continua a leggere per ottenere un risultato da pro.

Il trucchetto della French manicure? É a portata di… dito!

Cosa c’è di meglio di una French manicure realizzata in casa? Ovviamente, per non rischiare di fare qualche sciocchezza, ti riveliamo passo dopo passo la procedura che dovrai seguire. Vedrai che non ti pentirai del risultato.

A volte può essere capitato di vedere sui social alcuni trucchetti per le unghie, che poi sfortunatamente si sono rivelati molto deludenti. Quello invece che ti vogliamo raccontare ha meravigliato positivamente moltissimi utenti, che hanno espresso la loro gioia nello scoprire questo semplice ma efficace trucchetto. Negli ultimi anni, TikTok è diventato un punto di riferimento per trovare consigli e trucchi utili per la vita di tutti i giorni. Ultimamente sta circolando sulla piattaforma un video che mostra il modo migliore di ottenere una French manicure usando il minimo sforzo e senza il rischio di ritrovarsi con delle orribili sbavature.

Tradizionalmente, la French tip si ottiene delineando una curva sulle unghie prima di riempirla con il colore desiderato. Come si può immaginare, può richiedere un po’ di pratica se non si ha una mano completamente ferma. Tuttavia, grazie a Tiktok, le appassionate di unghie hanno trovato un approccio privo di rischi per creare il look utilizzando il proprio dito. Ebbene sì. Tutto ciò che ti serve sono le dita dell’altra mano interessata (in alternativa è possibile utilizzare uno stamper in silicone). Ma vediamo bene i passi da seguire per riuscire ad ottenere un risultato soddisfacente.

Prima di tutto, devi applicare una quantità sufficiente di smalto sul dito. Troppo poco smalto sul dito farà sì che quest’ultimo si asciughi troppo rapidamente e perciò non funzionerà. Attenzione, ti suggeriamo di applicare lo smalto sul dito in uno strato uniforme, in modo che si asciughi in maniera omogenea. A questo punto, premi l’unghia seguendo un angolo di 45 gradi. Invece di immergerla al centro della pozzanghera di colore, è meglio posizionare l’unghia verso il bordo. In questo modo, lo smalto non finirà sotto le dita e ricoprirà solo la parte superiore dell’unghia. Gli esperti però consigliamo di non utilizzare questa tecnica se si hanno unghie troppo corte. Infatti, questo trucchetto potrebbe causare un disastro completo su queste unghie. Assicurati invece che siano un po’ più lunghe per evitare che lo smalto finisca direttamente sul dito.