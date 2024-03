Saint Laurent ha presentato la campagna per l’Estate 2024, firmata dal maestro della fotografia di moda Juergen Teller.

La campagna Saint Laurent Primavera Estate 2024 cattura l’essenza della donna forte, elegante e dallo stile inconfondibile immaginata dal direttore creativo Anthony Vaccarello. E mette in luce anche uno dei trend di questa stagione: gli accessori bold, audaci e di grande impatto.

In particolare, le collane oversize saranno il vero must-have dell’estate. Dalle catene chunky in oro o argento alle creazioni in resina colorata con pendenti, sono una delle tendenze più forti della prossima stagione. Nella nuova campagna Saint Laurent troviamo maxi gioielli che appaiono ancora più vistosi in contrapposizione a look minimal chic.

Saint Laurent, la campagna Primavera Estate 2024

L’obiettivo di Juergen Teller ha catturato Penelope Ternes, Ajus Samuels e Loli Bahia in una serie di immagini evocative e di grande impatto. Le modelle incarnano la sensualità decisa e raffinata di Saint Laurent e di questa collezione ideata dal direttore creativo Anthony Vaccarello. Il fil rouge è un’affascinante contrapposizione di elementi. L’utilità si fonde con la ricercatezza in capi dalle silhouette aderenti, impreziositi da tasche oversize e dettagli strutturali che esaltano l’eccellenza sartoriale della maison.

La collezione Saint Laurent è infatti un’esplorazione della dualità della femminilità, che può essere sia forte che delicata, sia pratica che sensuale. Vaccarello vuole ispirare le donne a sfidare le convenzioni di genere e a raggiungere il loro pieno potenziale. Ad essere forti, indipendenti e capaci di raggiungere grandi cose, proprio come le prime donne aviatrici del secolo scorso, alle quali sono ispirati i look della collezione. Tute con tasche applicate in vita realizzate in materiali tecnici, cappotti in pelle con cintura a vita alta, pantaloni color kaki e canotte abbottonate, camicie portate fuori dai pantaloni. E anche top trasparenti che aggiungono un tocco di sensualità ai look e ci ricordano che lo sheer è un’altra delle principali tendenze della prossima stagione. Nella collezione anche abiti stile cargo comodi e pratici, ideali per le attività quotidiane, e abiti in raso con scollature profonde, eleganti e sexy.

La tavolozza cromatica della collezione Saint Laurent Primavera Estate 2024 è neutra, dominata da kaki, nero e bianco, ed è in perfetta armonia con la bellezza naturale dello sfondo roccioso sella campagna. Oltre ai gioielli oversize in metallo, tra gli accessori della collezione troviamo anche guanti in pelle che completano l’allure misteriosa e sofisticata dei look. E poi occhiali da sole e cappelli, anche questi in formato extralarge, per proteggere gli occhi e il viso dal vento e dal sole, e scarpe da ginnastica con suola platform.