Adori i top di raso e seta ma non sai come abbinarli? Ecco 5 idee per te

I top in raso e seta sono il must have dell’estate, ma come li possiamo abbinare? Ecco 5 outfit creati partendo da questo capo.

Leggeri, freschi, originali, i top di raso e seta sono tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere trendy quest’estate riuscendo al contempo a contrastare le ondate di calore che il meteo promette che arriveranno.

Inoltre questi questi sono espressione di sensualità: è questo il caso di lingerie che irrompe fuori dagli abiti per diventarne uno a sua volta.

E le sfilate moda Primavera Estate confermano che questo è il nuovo trend e non possiamo fare assolutamente nulla per andargli contro.

Qualche esempio? Giorgio Armani, che ne propone uno vagamente girlie rosa shocking, oppure Chanel che ha optato per una declinazione chic total black. E c’è di più, perché i due hanno decisamente qualcosa in comune: la trasparenza. Diventano così un capo estremamente sexy, strong, ma anche chic.

Differente l’approccio di Emporio Armani, che ha reso il top a fascia, lungo tanto da diventare un minidress.

E ancora, Versace ha deciso di trasformarla in una tendenza Y2K rendendola una sorta di bandana e facendolo apparire più un foulard che un semplice top. Tom Ford ha creato la quintessenza di top in raso, arricchendolo di paillettes colorate, in pieno stile moda 2022.

Ma chi ha saputo giocare con la stravaganza è senza dubbio Loewe che lo ha trasformato in un paio di ali legate ad un crop top.

Insomma, quando parliamo di top di raso e seta parliamo di mille idee, mille abbinamenti, mille look. E non può – almeno una di queste – entrare di diritto nel nostro armadio.

Ma come possiamo abbinare i top di raso e seta? Ecco 5 outfit creati ad hoc partendo da questo capo.

Come abbinare i top di raso e seta

I top di raso e seta, come abbiamo detto, sono diventati un capo immancabile nei guardaroba di tutte le fashion addicted e probabilmente scriveranno la storia della moda di quest’estate.

In realtà questo è un capo molto più versatile di quello che sembra: può essere chic, casual, sensuale. Possiamo scegliere la sfumatura che preferiamo.

E così, possiamo creare, partendo da questo capo, tantissimi outfit, sbizzarrendoci come desideriamo.

Ecco, quindi, come possiamo abbinare il top di raso e seta per essere glamour.

Se poi sei fan dei wade legs, la massima espressione di comodità, ecco come puoi indossarli.

Top di raso e jeans a zampa

Due stili diversi – la sportività del jeans a zampa e la raffinatezza del top di raso – si incontrano, si scontrando e poi si fondono per dare vita ad un look fatto di contrasti e di disequilibri che in realtà creano l’equilibrio perfetto.

Come scegliamo i colori del top? In base semplicemente a quello che desideriamo essere. Non esistono regole precise, basta optare per ciò che ci fa sentire bene con noi stesse.

Potremmo, ad esempio, chiamare a rapporto l’armocromia e chiederle di aiutarci a scegliere qual è il colore che si abbina al meglio alla nostra carnagione, al nostro colore di occhi e capelli.

Ma possiamo anche scegliere un’esplosione di colori e optare per un multicolour, che in estate è sempre concesso.

Top di raso e shorts

L’estate sta arrivando e la parola d’ordine adesso è solo una: scoprirsi. Senza esagerare e con parsimonia, ovviamente, ma l’unico imperativo della stagione è mostrare quello che nelle altre dobbiamo tenere nascosto.

Ecco che quindi un top di raso con uno shorts possono dare vita ad un look pratico, comodo, casual, ma sempre ricercato e mai banale.

Con cosa abbinare questo duo? Con dei sandali flat, ma anche platform, ad esempio. Basta scegliere quello con cui ci sentiamo più a nostro agio.

Top di raso e gonna lunga

Questo è un look che abbiamo già visto in passerella (precisamente su quella di Versaci, di cui sopra).

E perché non copiarlo? Un top velato ed una gonna lunga colorata, ma non troppo, possono dare vita ad un look decisamente elegante, ma al punto giusto.

Adatto di sera, con dei sandali flat, per andare ad una cena ad esempio, questo outfit è l’emblema della sobrietà.

Top di raso e minigonna

Questa tra tutte le combo è la più audace, soprattutto se optiamo per un top che abbia anche qualche trasparenza.

Del resto, stiamo in estate e la pelle – rigorosamente abbronzata – deve essere libera di essere scoperta come, quando e dove vuole.

Il top sarebbe indossare un pezzo di sopra colorato ed una minigonna monocolore, oppure creare un color block, usando colori complementari e giocando sul contrasto di tessuti.

Top di raso colorato e pantalone bianco

Come sopra, un pezzo di sopra coloratissimo – del resto se non usiamo colori vivaci in estate, quando dobbiamo farlo – ed un semplicissimo pantalone skinny bianco.

Questi due capi da soli bastano a costruire un outfit casual – chic, adatto ad esempio ad uscire di giorno.

Da sotto? Delle zeppe beige oppure panna e magari una bella rafia crochet bag, il must have di questa stagione.