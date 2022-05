Come abbinare i wide legs, la massima espressione della comodità

I wide legs sono ritornati in voga – dopo una pausa dalle scene – ma come li possiamo abbinare per essere trendy? Ecco 5 outfit.

Si scrive wide legs pants e si legge pantalone a gamba larga. Questa è la quint’essenza della comodità, l’apoteosi del pratico, l’espressione modaiola del fluido.

Siamo nel 2022, l’era post pandemia, in cui ci siamo resi conto di quanto sia importante la comodità e quanto questa spesso possa sopraffare anche le tendenze, fino a influenzarle.

Addio slim quindi e benvenuti wide legs. Anzi, ben tornati, perché ci ricordano tanto la moda di fine anni ’90, inizio 2000.

Del resto, sappiamo benissimo che esistono corsi e ricorsi storici anche nella moda. Ecco quindi che compaiono su tutte le passerelle – ed anche addosso alle celeb di tutto il mondo – tagli morbidi, confortevoli e quelli affusolati devono farsi da parte.

Le aziende confermano. Da Abercrombie & Fitch, con i suoi jeans dritti, a Gap e i suoi pantaloni dalla vestibilità ampia, passando per Lee ed i suoi jeans straight, i brand più famosi del mondo confermano che i wide legs sono la vera tendenza dell’anno, ma come li possiamo abbinare? Ecco 5 outfit costruiti partendo da questo capo.

Come abbinare i wide legs in 5 mosse

Una premessa è necessaria: i wide legs non stanno bene a tutte le donne, dal momento che non calzano perfettamente su tutte le fisicità.

Essendo comunque morbidi – formato se non XXL, almeno XL – stanno bene soprattutto alle donne alte, slanciate, con gambe lunghe.

Ma se ami la comodità e la prediligi rispetto ai trend dei pantaloni skinny, allora c’è un segreto per te: opta per i pantaloni palazzo, che sono comunque pratici, ma meno larghi. Detto ciò, con cosa possiamo abbinare i nostri wide legs? Ecco 5 outfit perfetti.

Wide Legs e sneakers

La nuova frontiera dei wide legs? La combo con le sneakers, con tanto di orlo che striscia per terra (ma non troppo, altrimenti rischierai di farlo strappare).

Un tipico outfit in perfetto street style. Ma perché sia impeccabile dovresti giocare sui colori.

Quali scegliere? Un celeste molto chiaro, un rosa antico, ma se vuoi optare per un look strong, puoi scegliere anche l’ocra.

Wide legs e cinturone

Il wide legs ed i cinturoni in vita – rigorosamente doppi – sono fatti per stare insieme. Sembrano nati per viaggiare in coppia e quindi non possiamo assolutamente non farli ricongiungere ogni volta che possiamo.

Come fare per costruire un look perfetto con questo duo? Scegliamo il nostro pantalone e la nostra cintura (anche una allacciata andrà benissimo) e poi optiamo per un pezzo di sopra super aderente.

Per le serate fresche puoi anche optare per un blazer, magari lasciato aperto davanti. La cosa importante è non sceglierne mai uno oversize.

Che scarpe scegliere? Siamo quasi in estate, dei sandali con tacco a spillo andranno benissimo. Ma se vuoi un look formale – ad esempio lo vuoi indossare di giorno – anche delle scarpe stringate saranno perfette.

Wide legs e gilet a mo’ di top

L’era dei top “normali” è finita: i gilet stanno lentamente prendendo il loro posto. Perché rinunciare alla loro eleganza, quando possiamo non solo sfruttarla, ma darle un tocco di sportività?

Ecco che quindi il nostro gilet – rigorosamente corto e stretto – con dei pantaloni wide legs dà vita ad un ventaglio molto ampio di look.

Vuoi sfruttarlo per andare a lavoro? Scegli un gessato ed assicurati che non resti l’addome scoperto. Vuoi usarlo per una cena? Opta per un modello di gilet più corto e gioca sui colori fluo, senza dimenticare i tacchi a spillo.

Insomma, le soluzioni sono tante, sta a te scegliere quella che preferisci.

Wide legs e crop top

Cosa c’è di più glamour di sfruttare i contrasti di volumi? I wide legs, larghi, ampi, voluminosi per definizione, sposano alla perfezione il crop top, il capo mini per eccellenza.

Vogliamo osare ancora di più? Scegliamone uno anche cut out. E da sotto? Dei sandali con tacco a spillo.

Con questo look potremmo giocare ad esempio sul total white, optando per delle scarpe ed una borsa colorate (ad esempio fucsia sarebbero perfette).

Wide legs e giacca di pelle

Le ultime serate di primavera sono ancora abbastanza fresche da lasciarci il lusso di indossare ancora la giacca di pelle, ma non lo sono abbastanza per non lasciarci il piacere di indossare dei wide legs leggeri.

Ecco che quindi il contrasto tra tessuti – e colori, se ad esempio scegliamo una giacca nera ed un pantalone panna oppure anche bianco – renderanno la nostra allure rock, ma pur sempre ricercata.

Perfetto per andare a cena fuori, questo outfit ci ricorda che tutto è bene quel che finisce con un capo di pelle.