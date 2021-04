Impariamo alcune regole d’oro per creare il perfetto Navy style, abbinando le righe alla marinara con gusto, originalità e stile.

Il tempo passa ma le righe restano. In bianco e blu, bianco e nero o bianco e azzurro andranno sempre bene, a patto però di esser abbinate con saggezza.

Come creare allora il giusto outfit in stile navy? Ogni anno la moda ripropone questa fantasia e ogni anno lo fa dandoci qualche nuovo input per abbinamenti raffinati e di tendenza.

Scopriamo allora come inserire capi con righe à la marinière nei nostri look per esser glamour e al passo coi tempi.

Come abbinare le righe per il perfetto Navy style

Maglie, shorts, gonne abiti: non c’è stagione calda senza che le righe alla marinara siano assoluto protagoniste dei nostri outfit. Come le indosseremo quest’anno?

Scopri alcuni preziosi consigli di stile per sfoggiare le righe al meglio in questa primavera-estate 2021.

Righe e espadrillas per un look casual – Sono due evergreen che insieme non possono mai fallire. Se indossate le righe su un vestito avrete già completato il look ma le espadrillas andranno benissimo anche se le vostre righe saranno su una maglia, magari abbinata a un Jean o a un pantalone morbido.

Righe e pantaloni morbidi – Se solitamente abbinavamo le righe a jeans bianchi, sempre in gran voga in estate, quest’anno abbandoneremo il pantalone denim e opteremo per qualcosa di più ampio, morbido e fresco. Un vero e proprio inno alla comodità.

LEGGI ANCHE –> Righe | Non solo bianche e blu alla marinara: segreti di un look glam

Righe e gonna a ruota – Se volete trasformare le righe in un look romantico non c’è miglior abbinamento di una gonna a ruota: classica, comoda e perfetta sia con tacchi che con scarpe flat. Una abbinamento versatile per tutte le occasioni.

Righe e bermuda – Un look da barca che più da bar anon si può. Anche i bermuda sono stati contagiati dalle righe ma ricordate che il total look è in questo caso sconsigliassimo: quindi o blusa a righe con bermuda neutri o bermuda a righe e maglia a tinta unita.

Righe e denim – Un grande classico come ci insegnano le dive del passato. Andranno benissimo jeans a vita alta, shorts, ma anche jumpsuite su cui le righe andranno a decorare una maglia che servirà a tollerare meglio la brezza serale.