Bianca Guaccero ancora positiva al covid? La conduttrice di Detto fatto svela l’esito del tampone, delusione per i fans.

Bianca Guaccero ancora leggermente positiva. La conduttrice che si è sottoposta ad un nuovo tampone molecolare dovrà aspettare ancora prima di tornare al timone della trasmissione di Raidue che, anche questa settimana, sarà condotta da Carla Gozzi e Jonathan Kashanian.

Ad annunciare l’esito del tampone, con un post su Instagram, è stata la stessa Guaccero che sperava di poter tornare in tramissione già questa settimana. I fan, nel frattempo, su Instagram, continuano a supportarla e a dimostrarle tutto il loro affetto.

Bianca Guaccero: “S ono ancora debolmente positiva! Speriamo nella prossima settimana”

Bianca Guaccero seguirà Detto Fatto da casa collegandosi con Carla Gozzi e Jonathan Kashanian nel corso delle puntate di questa settimana. Chi sperava di vedere nuovamente in studio la Guaccero dovrà aspettare ancora. Nonostante i sintomi siano passati, la Guaccero è ancora leggermente positiva al covid e questo le impedisce di poter essere in studio, al timone della trasmissione di Raidue.

“Ragazzi ho ricevuto l’esito del tampone questa mattina, sono ancora “debolmente positiva”! Speriamo nella prossima settimana! Vvb e grazie per l’affetto che sempre mi dimostrate mi avete fatta sentire meno sola in questo momento particolare. Non solo per la malattia ma anche per la mente, il cuore… grazie a tutti davvero”, ha scritto su Instagram la Guaccero che ha poi dato appuntamento ai fans a cui farà compagnia direttamente dal divano di casa sua.



Bianca che ha trascorso la domenica sfoggiando il suo talento nascosto su Instagram, dunque, dovrà aspettare ancora prima di poter rivedere la sua squadra e riabbracciare virtualmente tutto il suo pubblico.

“Forza Bianca, noi siamo qui che ti aspettiamo, tu rimettiti presto”, “Noi saremo qui ad aspettarti, sempre con te. Ti vogliamo bene anche noi, guarisci presto”, “Ti aspetterò sempre Bianca del mio cuore, mi dispiace soprattutto perché ancora non sei completamente guarita”, scrivono i fan.