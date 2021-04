Com’era Bianca Guaccero prima del grande successo? L’attrice e conduttrice pugliese ha esordito in una sit-com di grande successo, video.

Bianca Guaccero è una bravissima attrice e conduttrice. Nata a Bitonto, in provincia di Bari, nel 1981, è riuscita a conquistare un posto nel mondo dello spettacolo prima come attrice e poi come conduttrice sfoggiando anche le sue doti canore.

Il debutto al cinema è arrivato nel 1999 con il film “Terra bruciata” di Fabio Segatori al quale segue, l’anno successivo, Faccia di Picasso di Massimo Ceccherini, nel quale è tra i protagonisti. La carriera della Guaccero spicca così il volo. L’attrice si divide tra cinema e progetti televisivi diventando la protagonista di importanti fiction come La tassista, Mai storie d’amore in cucina, Capri, Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti, Sotto copertura e così via.

La Guaccero, tuttavia, come attrice, prima di conquistare il successo nazionale, ha lavorato anche in una famossima sit-com pugliese, trasmessa da Telenorba, una delle emittenti più famose del Sud Italia e che viene trasmessa ancora oggi.

Periodicamente, infatti, oltre alle nuove serie di Mudù, questo il titolo della sit-com, vengono mandate in onda anche le repliche e tra i tanti episodi è possibile rivedere quelli in cui la protagonista femminila era proprio Bianca Guaccero.

Bianca Guaccero e gli spettacoli con Uccio De Santis: gli esordi dell’attrice e conduttrice pugliese

Bianca Guaccero nasce ballerina prima di dedicarsi alla recitazione e, successivamente, trasformarsi anche in conduttrice. A 14 anni, infatti, si esibiva negli spettacoli di Uccio De Santis, artista pugliese che l’ha poi voluta come attrice nella sit-com Mudù in cui le barzellette diventano dei veri e propri sketch.

«Sono nata ballerina. Ho studiato per dieci anni danza moderna e intendevo intraprendere la carriera. A 14 anni mi esibivo negli spettacoli di Uccio De Santis, fior di professionista, un caterpillar. E sempre lui mi chiamò nel cast di Mudù dopo il primo film», ha raccontato Bianca Guaccero alla Gazzetta del Mezzogiorno in un’intervista rilasciata a luglio 2020.

Sempre bellissima e bravissima, con il tempo, la Guaccero è diventata ancora più brava ed oggi incanta tutti anche quando canta.