Uccio De Santis, chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Uccio De Santis, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Uccio De Santis è un comico e attore pugliese. Molto famoso in Puglia dove è riuscito a conquistare il pubblico raccontando barzellette che ha portato sia in televisione con la serie “Mudù” che in giro per le varie città, sta conquistando la ribalta nazionale partecipando anche a diverse trasmissioni nazionali molto famose.

Nome d’arte: Uccio De Santis

Vero Nome: Gennaro De Santis

Data di nascita: 12 settembre 1965

Età: 55 anni

Segno zodiacale: Vergine

Professione: Attore, Comico, Personaggio televisivo

Titolo di studio: Diploma di Ragioneria

Luogo di nascita: Ruvo di Puglia

Altezza: 180 cm

Account social: Instagram Facebook Twitter

Sito Web: www.uccio.tv/

Età, altezza e carriera

Gennaro De Santis, da tutti conosciuto come Uccio, è nato il 12 settembre 1965 a Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Il padre, medico, si aspettava che il figlio seguisse le sue orme, ma la passione per il mondo dello spettacolo ha spinto Uccio ad intraprendere una strada diversa. Dotato di un forte senso dell’ironia, ha costruito la propria carriera intorno alla simpatia e alla comicità.

Tuttavia, dopo il dploma di ragioneria e si iscrive alla facoltà di economia e commercio, ma la passione per la recitazione ha poi preso il sopravvento. Ha lavorato come animatore nei villaggi turistici fino a diventare un famoso volto televisivo in Puglia con la sitcom “Mudù” che, tra gli attori, ha avuto anche una giovanissima Bianca Guaccero e la famosa Mariolina De Fano, famosa attrice pugliese, scomparsa il 18 agosto 2020 e che ha recitato in tantissimi film per la tv come la serie Raccontami con Massimo Ghini e Lunetta Savino e Paolo VI – Il Papa nella tempesta.

Uccio ha partecipato a La sai l’ultima? nel 1997, a Ciao Darwin nel 2000.

Vita privata e incidente

Uccio è sposato e ha due figlie: Simona e Roberta. L’ultimo giorno del 2019 ha avuto un grave incidente in cui ha rischiato di perdere la vita. “Vedendo la macchina, ho detto sono miracolato. Uscire da quella macchina così… Anche se ho un problema sicuramente grosso alla scapola. Uno stop che mi devo dare”, ha detto in seguito.

Instagram

Molto seguito sui social, su Instagram è seguito da 241mila followers e pubblica spesso foto e video in cui sfoggia tutta la sua simpatia.