Gabriel Garko rompe il silenzio su Massimo Giletti: “Mi ha lasciato sgomento”

Gabriel Garko ha rotto il silenzio su Massimo Giletti, che ha definito il suo coming out al GF Vip un momento non troppo fortunato.

Gabriel Garko è finito di nuovo nell’occhio del ciclone. Dal suo coming out in diretta al Grande Fratello Vip, il bell’attore è tornato di nuovo al centro dell’attenzione mediatica. Purtroppo però il suo nome è stato coinvolto all’interno dell’Ares Gate, una vicenda che con il mondo della cronaca rosa ora ha poco a che fare in quanto si è spostato il tutto nei tribunali e non più sul piccolo schermo degli italiani dove era nato.

Gabriel, intervistato dal settimanale Chi, ha voluto però levarsi qualche sassolino dalla scarpa in quanto durante il corso di questi mesi il suo nome è spesso venuto a galla ma lui aveva preferito la strada del silenzio. Ora però non più e, durante il corso dell’intervista, ci ha tenuto a rispondere a Massimo Giletti che ha definito il suo coming al Grande Fratello Vip un momento non troppo fortunato.

Gabriel Garko sul suo coming out al Grande Fratello Vip: “Mi ha migliorato la vita”

Gabriel Garko non ha apprezzato il commento fatto da Massimo Giletti nei suoi confronti. In quanto lui non ha alcuna intenzione di definire il coming out al GF Vip come un momento poco fortunato poiché da quel preciso istante, nonostante i timori e le paure iniziali, la sua vita è nettamente migliorata. Non ha bisogno di nascondersi e viva la sua vita serenamente, alla luce del sole.

“Mi ha lasciato sgomento perché in un periodo come questo, dove si discute ogni giorno del ddl Zan contro l’omotransfobia, le parole fanno la differenza“ ha esordito l’attore, che non molto tempo fa è stato paparazzato insieme a Tommaso Zorzi. “Il mio coming out ha solo migliorato la mia vita“ ha aggiunto.

“Il giorno dopo avevo paura a uscire di casa” ha poi proseguito. “Mi sentivo nudo. Invece sono stato accolto da un calore mai avvertito prima” ha ammesso. “C’è gente che ancora oggi mi ringrazia di averle dato la forza e il coraggio di replicare il mio percorso e altra che, da quel momento, mi apprezza ancora di più“ ha poi concluso rivelando anche che cosa pensa di come si sia evoluto l’Ares Gate dal GF Vip fino ad oggi.

“Ho detto a chi di dovere tutta la verità“ ha dichiarato. “Non ho altro da aggiungere e spero che presto, nel bene o nel male, si faccia luce su questa brutta vicenda“ ha continuato. “È assurdo che la vita mi riporti, in continuazione, al passato quando io ho solamente voglia di guardare avanti» ha poi ha ammesso.

Gabriel Garko ha replicato a Massimo Giletti e rotto il silenzio, per la prima volta, sull’Ares Gate, sperando che la verità prima o poi possa finalmente venire a galla.