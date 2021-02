Bianca Guaccero ha compiuto quarant’anni lo scorso 15 gennaio. Al timone del programma pomeridiano di Rai 2 dal settembre 2018, la bella pugliese è sempre sorridente e pronta ad esibirsi in canti e balli per il pubblico. Analizziamo il suo look, meno brillante di lei.

Prima di lei a condurre “Detto Fatto” ci sono state Caterina Balivo e, per un breve periodo, Serena Rossi. La grintosa Bianca Guaccero non perde occasione per dimostrare il suo talento tra un ospite e l’altro. Riguardo ai suoi outfit però c’è molto da dire.

Bianca è una donna dal cuore rosa

Le foto del matrimonio con il regista romano Dario Acocella in spiaggia a Savelletri (Puglia) erano uscite su tutti i giornali. Lui l’aveva diretta nella fiction “Capri”. Dopo quattro anni da quel giorno di fine estate del 2013 arriva la separazione. Dal loro amore è nata Alice, che oggi ha cinque anni ed il rapporto tra i due artisti sembra sia rimasto amichevole.

Parlando di stile, restano incomprensibili le scelte di abiti modello tenda della nonna. Nel suo privato veste casual ed è molto di tendenza ma in tv troppe volte appare come nella prima o nella terza immagine, inspiegabilmente decorata. Va detto che mentre il mini dress a fiori rosa con maniche a palloncino e gonna a trapezio le sta d’incanto con le sue gambe toniche e muscolose (da ballerina), il kimono (sotto) la insacca ed è troppo lungo.

L’abito bianco ricamato con polsini, colletto e bottoni a contrasto in vernice nera è molto accattivante e si addice ad una fisicità magra come la sua. Di seguito finalmente eccola in versione donna in carriere con un tailleur blu elettrico e blusa bianca in seta. L’assenza di accessori vistosi e le decolleté in vernice nude completano un outfit perfetto.

La sua carriera ha avuto un balzo con la partecipazione come valletta al Festival di Sanremo 2008 al fianco di Pippo Baudo, Piero Chiambretti ed Andrea Osvart. Da quel momento fiction e conduzioni varie le ha messe in pausa solo per la sua famiglia. Single e felice, Bianca Guaccero trasmette la sua energia ogni giorno ai telespettatori Rai.

Silvia Zanchi