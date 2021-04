Barbara D’Urso come non l’avete mai vista: ecco la foto insieme ai figli Emanuele e Gianmauro. Guardiamola insieme.

I figli di Barbara D’Urso sono molto belli, impegnati nel sociale e di successo, ma soprattutto amato stare lontani dalle luci dello spettacolo, motivo per la quale mamma Barbara non è solita pubblicare scatti insieme ai suoi adorati Giammauro ed Emanuele Berardi.

Se non abbiamo molte foto recenti dei figli di Barbara D’Urso, la regina di Pomeriggio 5 e Live! Non è la D’Urso abbiamo invece tante foto che li ritraggono insieme alla mamma da bambini. Proprio negli scorsi giorni, la showgirl e conduttrice ha pubblicato un nuovo scatto che potremmo definire inedito con i suoi bambini. Vediamolo insieme.

LEGGI ANCHE –> Barbara D’Urso: nostalgia per il passato, ma i fan notano un dettaglio

Barbara D’Urso e il dolce scatto con i figli Giammauro ed Emanuele

Barbara ha ricondiviso sul suo feed uno scatto pubblicato dal fratello Alessandro D’Urso (qui per vedere la foto inedita di Alessandro e Daniela i fratelli di Barbara) che nella vita di professione fa il fotografo.

Lo scatto ritrae proprio Barbara insieme ai due figli Giammauro ed Emanuele, uno scatto nudo e intimo che pone in risalto il corpo dei tre quasi a simboleggiare la maternità e l’intimità. Tutti e tre hanno il dito in bocca e Barbara indossa una lingerie bianca di pizzo che risalta con il black and white dark della post produzione fotografica.

Uno scatto bellissimo ed evocativo che riporta Barbara indietro nel tempo. Come già anticipato non è la prima volta che Barbara pubblica scatti intimi e privati con i suoi figli da piccoli. Sotto il post tanti i commenti fuorvianti e che fanno riferimento al calo di ascolti dei suoi programmi, anche Pio e Amedeo hanno recentemente lanciato una frecciatina nei suoi confronti, ma tanti anche i commenti di apprezzamento per uno scatto familiare e caldo: “L’amore di una madre nei confronti dei figli 😍😍😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️”, scrive una utente, “Che foto dolce e tenera😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍Tu con la tua vita in una foto 😁” scrive un’altra ragazza.

Insomma Barbara sa come far divide il suo pubblico ma quando si tratta di famiglia fa sciogliere tutti.