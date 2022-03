Lady Gaga alla notte degli Oscar: che fisico! Ecco la sua dieta

Lady Gaga alla notte degli Oscar a Londra ha sfoggiato un fisico da urlo: ecco la sua dieta, la 5 factor diet.

L’abbiamo vista di recente ai Bafta di Londra, la notte degli Oscar che premia le migliori produzioni cinematografiche del 2021. Stiamo parlando della divina Lady Gaga, che è apparsa in forma smagliante per la serata che si è celebrata il 13 marzo al Royal Albert Hall di Londra.

Un fisico mozzafiato è quello sfoggiato dalla cantante e attrice Stefani Joanne Angelina Germanotta, in arte Lady Gaga, che era candidata come migliore attrice protagonista per “House of Gucci”.

Ma come fa la star ad essere così in forma? Il segreto del suo corpo sta tutto nella dieta e nell’allenamento. A quanto pare la cantante segue la 5 factor diet, scopriamo di cosa si tratta, cosa mangia e come si allena.

Ecco la dieta di Lady Gaga: come si tiene in forma

Il regime alimentare denominato ‘5 Factor Diet’ è stato messo a punto dal personal trainer Harley Pasternak e tra le star che lo seguono, oltre a Lady Gaga, ci sono anche Katy Perry, Rihanna (attualmente in dolce attesa) e Megan Fox. Ma in cosa consiste questa dieta?

La 5 factor diet è vincente perché è una dieta semplice e senza troppi fronzoli, facile da seguire, anche per le star, che in fondo nonostante le decine di personal trainer, coach e nutrizionisti, sono come noi.

Un regime alimentare che non si basa sui calcoli scientifici o su schemi alimentari impossibili. Motivi per cui molte diete vengono spesso abbandonate, ma semplicemente su un numero, il 5. E vediamo perché.

Harley Pasternak allena quotidianamente Lady Gaga e per tenere sotto controllo l’indice glicemico ed evitare i tipici attacchi di fame o buchi nello stomaco, svela che il segreto è contare fino a 5.

Intanto 5 è il numero di pasti da fare nell’arco della giornata: colazione, due spuntini, pranzo e cena. Poi, la distanza tra un pasto e l’altro si calcola dividendo le ore di veglia per 5. Ad esempio se mi sveglio alle 8 e vado a letto alle 23 significa che avrò 15 ore di veglia. Dividendo questo numero per 5 ottengo 3. Esso è il numero di ore che deve intercorrere tra un pasto e l’altro.

Ma quanto deve durare questa dieta? Ovviamente 5 settimane e ogni settimana si può fare un giorno di pausa, ovvero di libertà, il che significa che sommate sono 5 pause totali.

Vediamo ora cosa si dovrebbe mangiare in questo regime. Ogni pasto deve contenere almeno un alimento di uno dei 5 gruppi di nutrienti tra proteine, carboidrati, grassi ma solo quelli cosiddetti buoni, fibre e una bevanda senza zuccheri.

Non dimentichiamo però che bisogna anche allenarsi per ottenere i risultati. E anche qui entra in gioco il numero 5. Ci si allena per 5 settimane e si ha un giorno libero a settimana, per un totale di 5 giorni di riposo.

Inoltre, si eseguono 5 serie di esercizi da 5 minuti l’uno. Si inizia con il riscaldamento, poi si passa alla parte inferiore del corpo, e dunque le gambe, quindi si lavora sulla parte superiore, poi si fanno gli addominali, quindi si finisce con altri 5 minuti di cardio ad alti ritmi, per un totale di 25 minuti di allenamento.

Sembra che il metodo Pasternak sia molto seguito dalle star hollywoodiane: oltre a Lady Gaga è lunga la lista di celebrities dimagrite grazie a questo regime. Da Kim Kardashian a Kanye West, passando per Jessica Simpson, Alicia Keys, Halle Berry e tante tante altre.