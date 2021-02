In tempi di crisi si dice sopravvivano solo i migliori o comunque i più forti. Il marchio Fenty della famosissima popstar Rihanna ha chiuso pochi giorni fa ma non completamente. Vediamo come proseguirà l’accordo con la multinazionale del lusso che fa capo ad oltre settanta marchi.

Mentre la linea di cosmetici e prodotti di bellezza resta attiva e di grande successo, di comune accordo con la LVMH, Rihanna ha chiuso la linea di abbigliamento che non ha raggiunto i risultati sperati. Altra parte che continuerà ad essere in commercio riguarda l’intimo, rivolto soprattutto agli Stati Uniti.

Rihanna: lo stop musicale dal 2016 per nuovi business

Riguardo alla creazione del marchio di alta moda Fenty vi avevamo raccontato tutto qui.

Lo stile della cantante è sempre sopra le righe ed anche nella vita privata ha alternato relazioni con cattivi ragazzi della musica, salvo il rapporto concluso un anno fa con l’imprenditore Hassan Jameel. Su di lei va anche detto che il gesto di generosità in periodo di emergenza sanitaria non è passato inosservato anzi. Ha donato infatti 6 milioni al fondo di soccorso globale di coronavirus attraverso la Clara Lionel Foundation.

La cantante, nata alle Isole Barbados, fa musica da quando aveva diciassette anni, ed anche per questo in fatto di look si è sempre permessa qualsiasi cosa. Eccezion fatta per alcuni scivoloni come l’essere stata avvistata in aeroporto in ciabatte – con calzino in vista – o l’outfit punk ai Kids’ Choice Awards di alcuni anni fa, è stata spesso presa da esempio da molte teenager.

Sulle cover delle riviste più importanti del mondo e sulla maggior parte dei red carpet appare sempre perfetta. Pelle luminosa, rossetto rosso, o comunque di una tonalità che metta in risalto le labbra, capelli ricci naturali o con acconciature come quella della foto seguente sono un must per lei. Viene però copiata di più per il suo street fashion style tra mini borse, bomber, gioielli da rapper e jeans – o pantaloni – larghissimi (secondo le malelingue per camuffare i kg presi dopo il suo ultimo cd).

I numerosissimi fan le hanno chiesto quando uscirà il suo nono album. Sembra che al momento ne stia preparando addirittura due per suddividere le diverse tipologie per musica strumentale e stile. Insomma, l’imprenditrice americana non si ferma mai. La chiusura della linea di abbigliamento sembra solo un stop momentaneo che le regala tempo per nuovi successi.

Silvia Zanchi