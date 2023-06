Lo conosci? Si chiama termoprotettore, è amico dei tuoi capelli ed oggi ti spiego come usarlo!

Il termoprotettore è un vero amico dei tuoi capelli. Scopri a cosa serve e come usarlo per ottenere il risultato migliore.

Quando si parla di capelli e della loro bellezza, la scelta dei prodotti giusti rappresenta un passaggio semplicemente indispensabile. Dall’uso dello shampoo a quello degli strumenti per la piega, ogni singolo elemento è in grado di fare la differenza. E tra i prodotti che andrebbero sempre citati (specie se si parla di piega) non si può non pensare al termoprotettore.

Grazie alla sua presenza è infatti possibile aver cura dei capelli, proteggerli dall’eccessivo calore e far sì che tengano la piega molto più a lungo e senza perdere vigore. Il termoprotettore è quindi un prodotto davvero utile per non dire indispensabile. Ed è solo conoscendolo al meglio che possiamo sperare in risultati davvero unici sia in fatto di piega che di durata ma, sopratutto, di salute per la chioma. Dopo aver visto come dire addio alle doppie punte, oggi cercheremo, quindi, di capire come evitare che arrivino a tanto e che si brucino al punto di doverli tagliare. E tutto grazie ad utilizzo sapiente del termoprotettore.

Come usare il termoprotettore per capelli sempre perfetti

Iniziamo con il conoscere al meglio questo prodotto che è possibile trovare sotto diverse forme che vanno solitamente dallo spray all’olio. Lo scopo finale è quello di proteggere i capelli dal calore di phon, piastre e arricciacapelli e per far sì che ciò avvenga è necessario che il prodotto venga applicato al meglio su tutta la chioma. Una volta distribuito sulla stessa, infatti, il prodotto tende a creare una patina invisibile che, come il nome stesso suggerisce, funge appunto da protezione per il calore. In questo modo, quando si passa alla piega, il calore si limita a restare sulla parte esterna senza penetrare nel capello ed evitando così di bruciare tutto.

Un vero amico dei capelli, quindi, ma anche per te che lo usi.

Una piega fatta usando il termoprotettore, oltre ad apparire più lucida e bella tende infatti a durare anche di più. E, cosa ancor più importante, risulta anche più semplice da effettuare.

Insomma, usato una volta, non potrai più farne a meno.

E andando, appunto, al suo utilizzo, il termoprotettore andrà applicato su ogni singola ciocca.

Prima di stenderlo, quindi, dopo aver fatto lo shampoo è importante dividere i capelli in sezioni per poi applicarlo con cura. Fatto ciò potrai procedere alla solita piega senza più temere le temperature alte degli strumenti che usi.

Ovviamente, in commercio ci sono diversi tipi di prodotti volti a proteggere i capelli. E per non sbagliare il suggerimento è quello di scegliere quelli più naturali e magari a base di oli vegetali. La funzione di questi ultimi, infatti, è proprio quella di proteggere la chioma idratandola e nutrendola al contempo.

Con questi prodotti, inoltre, renderai anche i capelli più lucidi donando alla chioma un effetto così bello da sembrare di aver effettuato la piega dal tuo hair stylist di fiducia. In questo modo sarai certa di non sbagliare e potrai contare su capelli sempre belli da vedere e sani al punto da non dovertene più preoccupare. Bello, no?