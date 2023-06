Edoardo Donnamaria: l’ingresso in Warner, l’amore con Antonella Fiordelisi e la scelta in sua protezione

Edoardo Donnamaria annuncia la grande novità professionale con l’ingresso in Warner e svela la scelta fatta per amore di Antonella Fiordelisi.

Edoardo Donnamaria si racconta tra l’importante novità professionale e la sua storia d’amore con Antonella Fiordelisi. Ospite della puntata di “Non succederà più” il programma in onda su Radio Radio e condotto da Giada Di Miceli in onda il 17 giugno, Edoardo svela le ultime novità lavorative non nascondendo la felicità per gli obiettivi che sta raggiungendo. Nel corso dell’intervista ha rassicurato tutti i fan ribadendo il proprio amore per la fidanzata Antonella svelando anche di aver scelto di allontanarsi un po’ dai social per proteggerla.

E’ un Edoardo sereno e rilassato quello che, in collegamento telefonico da Napoli, si racconta ai microfoni di Giada Di Miceli lanciando anche importanti spoiler sui prossimi progetti musicali che si preannunciano davvero grandiosi.

Edoardo Donnamaria: dalla nuova canzone all’ingresso in Warner fino all’amore con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria comincia a raccontarsi partendo dal successo conquistato da “Il cielo stanotte”, la canzone dedicata ad Antonella Fiordelisi che ha raggiunto un successo incredibile e che rappresenta la prima canzone a cui ha lavorato subito dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Edoardo racconta che, della canzone, aveva già parte del ritornello e della melodia su cui ha lavorato fino al progetto finale che ha dedicato alla fidanzata.

Edoardo, poi, svela che a luglio uscirà una nuova canzone che ha scritto totalmente dopo il GF Vip e che parlerà d’amore. Una canzone che avrà una melodia diversa da Il cielo stanotte e che segnerà l’inizio di un importante progetto musicale avendo alle spalle un’importante etichetta discografica.

“C’è Greta Amato che ringrazio tanto perché ha deciso di affiancarsi a me, ho tanti pezzi pronti e insieme sceglieremo che strada intraprendere, anche insieme a Swann (il suo producer, ndr). È in vita un nuovo singolo, insieme a Warner, una bomba. È la notizia più bella per quanto riguarda la musica, avere una etichetta è importante, cura i dettagli e crede in me”, le parole di Edoardo che ha aggiunto che quella che uscirà è la canzone che gli piace di più.

“LEI CE LA TENIAMO STRETTA ❤️” “Io da quando è iniziato questo programma dall’inizio ho avuto un solo obiettivo:USCIRE DA QUA CON LEI” IL SUO PRIMO PENSIERO È SEMPRE STATO ANTONELLINA SUA❤️#drojette #donnalisi #fiordepic.twitter.com/uZNkng5vRU — Giulia (@Giulia4__) June 17, 2023

Passando al capitolo amore, Edoardo, soffermandosi sulla presenza di Antonella nella sua vita, ha detto: “Lei ce la teniamo stretta”, rassicurando tutti i fan spiegando il motivo per cui ha scelto di allontanarsi un po’ dai social evitando di pubblicare continuamente contenuti di coppia.

“Non è che non voglio più mettere storie con Antonella. Anzi, io mi diverto a fare sui social le storie con lei anche perché magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe. Ma lei ha un rapporto un po’ particolare con i social, io non ho mai frequentato una ragazza che fa questo di lavoro, più per lei che per me sono invasivi, quindi credo che sia più una decisione per lei. Non è una scelta definitiva”, ha spiegato.

“ma non è che non voglio più mettere storie con antonella anzi,io mi diverto sui social,le storie con lei mi diverto sempre a farle anche perché magari mostro un lato di lei che lei da sola non mostrerebbe” questa parte mi ha uccisa❤️

#donnalisi pic.twitter.com/30ig3G2RbM — .ఌ (@_donnalisi) June 17, 2023

A fine intervista, Giada Di Miceli ha fatto riferimento alle amicizie e la risposta di Edoardo è stata: “Le mie frequentazioni di sempre sono rimaste le stesse, dopo l’esperienza del gf conosci tante altre persone. gli equilibri sono delicati, ed è difficile mantenerli soprattutto quando ci sono terzi che si intromettono e vorrebbero stare sotto la luce dei riflettori”