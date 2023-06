Come spazzoli i capelli? Ti svelo quali sono gli errori da evitare assolutamente!

Spazzolare nel modo giusto i capelli è molto importante. Ecco, quindi, quali sono gli errori che dovresti evitare.

Tra i gesti quotidiani che riguardano i capelli, quello più comune riguarda lo spazzolarli. Si tratta di un’azione comune che tutti compiamo anche più di una volta al giorno e che può fare davvero la differenza. Quel che non tutti sanno, però, è che questo semplice gesto può rendere sia i capelli più belli che meno piacevoli da vedere. E tutto dipende da come si sceglie di spazzolarli.

Dalla scelta dello strumento sbagliato al modo di spazzolarti sono infatti tanti gli errori che puoi fare anche più volte al giorno e che rischiano di rovinarti la chioma. Dopo aver visto , ecco quindi come spazzolare i capelli al fine di evitare errori grossolani ma in grado di compromettere la salute dei capelli.

Gli errori da non fare mai più quando usi la spazzola

Indipendentemente dalla lunghezza e dalla struttura dei tuoi capelli ci sono degli errori che non dovresti mai compiere, sopratutto quando li spazzoli. Che tu sia solita farlo raramente o troppo spesso, ad esempio, trovare la giusta via di mezzo si rivela estremamente importante. A ciò si aggiungono poi una serie di mosse che sarebbe meglio evitare e che se ripetute nel tempo potrebbero spezzare o rovinare i tuoi capelli. Un rischio che da oggi, seguendo i nostri consigli, non correrai più.

Spazzolare i capelli quando sono bagnati

Iniziamo dall’errore che si compie più spesso e rischia di spezzare e rovinare la chioma. I capelli, infatti, non andrebbero mai spazzolati o pettinati da bagnati e questo perché in questa particolare condizione (a meno di non essere ricci) sono più fragili. Se devi fare lo shampoo ricorda quindi di spazzolarli e districarli prima e quando sono bagnati usa al massimo le dita. Seguire questa semplice regola ti aiuterà a vantare una chioma sempre più bella.

Passare la spazzola sui nodi

Un altro gesto sbagliato è quello di insistere con la spazzola (ma anche con il pettine) quando si incastra sui nodi dei capelli. Continuando a spazzolare, infatti, il rischio è quello di spezzare i capelli e peggiorare la situazione. Per evitare incidenti di percorso dovrai ricordare ancora una volta l’importanza di districare i capelli per bene con le dita. Solo così potrai proseguire con la spazzola senza problemi.

Usare la spazzola sbagliata

Anche trovare lo strumento giusto è molto importante. E se parliamo di spazzole quella più adatta è quella in legno o con setole non in plastica. In questo modo potrai spazzolare i capelli con la certezza di non elettrizzarli e di godere, quindi, di un risultato piacevole.

Ora che conosci i tre errori da non fare mai più quando ti spazzoli, ci teniamo a ritornare per un attimo su quello che è invece un suggerimento. Spazzolare i capelli è molto utile per la loro bellezza e per l’attivazione della circolazione che si ottiene proprio grazie al massaggio delle setole. Farlo troppo spesso, però, può spingere la cute a produrre più sebo e sporcare i capelli prima del previsto. Il suggerimento è quindi quello di compiere questo gesto un paio di volte al giorno e quindi al mattino e alla sera. Così facendo i tuoi capelli saranno più belli che mai.