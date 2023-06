Chiara Ferragni è l’influencer più seguita in Italia, non solo per le sue scelte stlistiche, ma anche per i messaggi di cui si fa portatrice

Ormai il nome di Chiara Ferragni risuona letteralmente ovunque, tra tutte le fasce di età: nonostante sia divenuta nota al grande pubblico in quanto influencer, è riuscita anche ad imporsi nel mondo della moda anche come imprenditrice, ma anche in televisione grazie all’esperienza al Festival di Sanremo…

È innegabile che la Ferragni eserciti, volente o nolente, una grandissima influenza tramite i social network, motivo per cui è davvero molto importante, dal canto suo, lanciare dei messaggi profondi, in grado di smuovere la sensibilità di chi la segue. Ed infatti, l’influencer sì è resa spesso protagonista di iniziative importanti, quali beneficenza, raccolte fondi, promozione di valori legati alla sfera del femminismo e via dicendo…

D’altra parte, purtroppo, questa sua grande esposizione mediatica la rende anche facilmente soggetta a critiche, non tutte sempre costruttive: la Ferragni, infatti, viene talvolta presa di mira dagli haters per qualsiasi cosa (clicca qui per scoprire un recente episodio), eppure riesce quasi sempre a divincolarsi, dimostrando di farsi forza solo ed esclusivamente sulla sua brillante carriera e sulla sua meravigliosa famiglia.

Chiara Ferragni si mostra “al naturale”: i fan apprezzano

Chiara Ferragni vanta quasi 30 milioni di follower sul suo profilo Instagram, motivo per cui anche un semplice scatto da lei postato diventa, spesso e volentieri, argomento di dibattito: in particolare, sono i suoi haters a trovare il pelo nell’uovo in qualsiasi cosa lei faccia. Stavolta, però, hanno ben poco a cui aggrapparsi…

Recentemente, la bionda influencer ha postato questo scatto sul suo profilo, che la ritrae, proprio con le sue parole, fresh and clean, dunque probabilmente dopo aver ultimato un’intensa sessione di skincare. È abbastanza evidente, inoltre, che lo scatto non abbia alcun tipo di filtro: la Ferragni ha scelto di mostrarsi al suo seguito in modo del tutto naturale.

Una mossa che in moltissimi hanno gradito, in quanto sono rari ormai i personaggi pubblici che scelgono di mostrarsi senza effetti o modifiche importanti al proprio corpo, rendendosi quindi portatori di una realtà fittizia, alquanto pericolosa per chi segue con poca consapevolezza. Cercare di imitare questi stereotipi, infatti, può essere davvero rischioso e portare, talvolta, addirittura a dei problemi di salute irreversibili.

Chiara ha deciso di non aderire a questo modello, dimostrandolo proprio con questo scatto del tutto privo di filtri e trucco: d’altra parte, però, alcuni haters hanno nuovamente ricominciato ad attaccarla in modo becero, sostenendo che quest’immagine di lei fosse estremamente di scostante da quelle che posta solitamente, riconducendola dunque allo stereotipo di cui sopra.

Inutile dire che questa gente si attacca al nulla per colpire Chiara che, al contrario, è ben consapevole di quello che fa, tanto da aver conquistato l’amore di innumerevoli ammiratori in giro per il mondo: che ne pensate di questa sua scelta?