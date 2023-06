Non sai quale mascara scegliere? Belen ti svela i segreti per un trucco perfetto

Belen Rodriguez rappresenta una icona della moda e del make up. Con questi mascara di cui lei ci parla sui social non si può che fare una bellissima figura in ogni occasione. Belen infatti ne parla di ottimi sia per il giorno che per la notte che non deve finire mai!

La Rodriguez è una delle ultime show girl che si può definire di una generazione in cui davvero ce ne erano ben poche degne di tale nome. Questo ovviamente anche e soprattutto per le sue doti di ballerina, cantante ma anche di intrattenitrice televisiva con i suoi spettacoli sempre molto piacevoli per tutti.

Ovviamente però Belen Rodriguez si è resa anche estremamente famosa per gli scandali che l’hanno vista al centro del palcoscenico. Ovviamente però tutti sempre sulla bocca di tutti. Basti pensare alla sua tanto discussa storia d’amore nei tempi che furono con Fabrizio Corona. Una storia d’amore di cui tutt’oggi ci sono strascichi di fan che vedevano nella coppia una vera e propria bomba di unicità. I due erano visti come veri e propri ragazzi fuori dagli schemi.

Il tempo passa e la Belen poi si è innamorata, ed anche questo portò un bel po’ di attenzione su di lei, di Stefano De Martino. Belen ha sempre dichiarato che non c’era stato alcun tradimento ma è sempre sembrato che Emma Marrone non fosse dello stesso parere. Gli anni sono passati, Belen ha una ottima carriera e due splendidi bambini. Ma il ricordo di lei e della sua partecipazione all’Ariston rimane per sempre!

Belen Rodriguez sui social condivide dei mascara pazzeschi. Provali subito!

Belen Rodriguez in un modo o nell’altro fa sempre parlare molto di sé. I fan di lei non possono non amarla e secondo alcune indiscrezioni tornerà a breve sui nostri schermi. Qui puoi trovare qualcosa in più su di lei e puoi ancora scoprirne!

Sui suoi social ha condiviso due mascara davvero stupendi di Diego Dalla Palma, il mascara mytoyboy e quello myhappyboy. Entrambi i mascara si presentano con pretese, ben lucidi, ben fatti e pronti ad ogni utilizzo. Belen nelle sue storie dice che entrambi donano molto volume e riescono a dare un tocco tanto acceso quanto delicato. Entrambi i prodotti si presentano quindi adatti ad ogni occasione e con lo scovolino son ben proporzionabili sul nostro viso.

Il mytoyboy si presenta come fortemente adatto al giorno mentre il secondo è ottimo in serata. Entrambi però riescono a dare la giusta naturalezza. Secondo quanto dice Belen Rodriguez nelle sue storie entrambi i mascara riescono a dare volume ed hanno durata di circa 24 ore. In entrambi i casi però i prodotti sono ottimi anche per il benessere del nostro viso.

Hanno un effetto nero lucido che nella sua nitidezza riesce a fornire anche un buon aiuto nella crescita naturale delle nostre ciglia. Il prodotto, entrambi i tipi, non sono infatti per nulla invasivi e riescono a non essere un ostacolo alla crescita naturale delle ciglia che ne hanno soprattutto bisogno. Basta ascoltare i consigli di Belen!