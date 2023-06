Sophie Codegoni infiamma il web: la nuova linea di costumi è un omaggio a tutte le donne

Sophie Codegoni è davvero splendida in questa nuova collezione di costumi. Ha davvero infiammato il web ed i prezzi sono molto accessibili.

Sophie Codegoni ha conquistato il popolo del web sin dai suoi esordi sul piccolo schermo sul trono classico di Uomini e Donne. La ragazza tutto pepe infatti già nella sua edizione del programma che porta la forma di Maria de Filippi si è fatta conoscere per bene e il pubblico l’ha davvero molto amata nelle vesti di tronista.

Il suo trono è stato infatti davvero molto discusso ed a lungo si è parlato di lei. Ovviamente però da lì quello è stato solo l’inizio della sua carriera. Ovviamente da Uomini e Donne è infatti poi passata al Grande Fratello Vip.

L’edizione di Sophie Codegoni è stata caratterizzata da alcuni piccoli scandali e gossip che hanno davvero animato gli animi del popolo del web che ama questo genere di pettegolezzi. Basti pensare che nella sua edizione del Grande Fratello Vip c’erano personaggi come Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge che hanno garantito una edizione del programma condotto da Alfonso Signorini davvero coi fiocchi e con finali e retroscena davvero impeccabili.

Sophie Codegoni invece nel suo percorso nella casa ha avuto modo di conoscere l’amore, Alessandro Basciano. I due assieme stanno costruendo davvero molto. E la sua carriera è davvero appena agli inizi!

Sophie Codegoni condivide la linea di costumi. Prezzi e dove trovarli!

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano stanno davvero realizzando i propri sogni. Da poco è nata la loro piccola Cèline e loro sono più felici che mai. Qui puoi trovare alcune info in merito proprio a collezioni e costumi dei vip. Sophie invece ha una collezione proprio pronta per tutti voi.

Sophie Codegoni ha infatti condiviso una collezione di costumi “x Island Coco”. La collezione è davvero stupenda e variopinta e basta andare sul sito di Island Coco Bikini per trovare la collezione completa a portata di click. Il progetto per Sophie Codegoni nasce proprio dalla possibilità di garantire costumi per ogni tipo di corpo.

Sul sito possono trovarsi sia bandane che costumi interi. I prezzi possono essere variabili. Si possono trovare bandeau a venti euro di vari colori ed assieme anche costumi completi di vario tipo a quarantacinque euro o cinquantacinque euro. Ci sono poi alcuni costumi che possono essere trovati a trentanove euro. Insomma, le variazioni di prezzo sono davvero tante e possono essere trovati di tutti i tipi.

I costumi sono infatti adatti a tutte le occasioni e con colori davvero diversi. È possibile infatti trovare sia costumi rosa pesca che costumi rosso fuoco o arancioni. Le sfumature sono davvero adatte a tutti i tipi di corpi e alle varie tonalità di pelle.

Ci sono inoltre anche costumi che hanno tinte eterogenee e variegate in un misto fantasia che richiama anche ai colori dell’oceano e delle spiagge. Sono colori infatti che sono davvero adatti alla spiaggia e vanno bene con tutto. Ovviamente poi si possono trovare anche veri e propri completi per il mare. La sua collezione è davvero imperdibile!