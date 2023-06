Chiara Ferragni ancora sotto attacco: il gesto social che non è proprio piaciuto

Chiara Ferragni è da sempre nel mirino degli haters: stavolta, a scatenare la discordia è stato un suo vecchio scatto, ecco perché

Chiara Ferragni è, senza ombra di dubbio, la regina dell’influencer: il titolo l’ha conquistato a mani basse eE non solo in quanto questo mestiere si è affermato, ad oggi, principalmente grazie al suo contributo, ma anche perché lo svolge in modo sempre impeccabile, dimostrando come farlo nel modo più onesto e sano possibile…

Chiara, però, non è soltanto il suo lavoro, ma anche ciò che è di meraviglioso mostra del suo privato: la ragazza, infatti, ha sposato il rapper Fedez e, con lui, ha dato alla luce i dolcissimi Leone e Vittoria Lucia Ferragni, di cui spesso posta attimi di quotidianità e spensieratezza. Il suo seguito, infatti, è molto legato alla sua famiglia, tanto da aver atteso con ansia il seguito di The Ferragnez, documentario incentrato sulle loro vite.

Dopo l’esperienza al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus, dove ha dimostrato di essere anche una talentuosa intrattenitrice, ha fatto preoccupare i suoi follower a causa di un apparente allontanamento da suo marito Fedez (durante la FW non si sono più visti scatti di coppia). Ad oggi, però, sembra tornato il sereno e non c’è più motivo di preoccuparsi, se non per i continui attacchi gratuiti rivoltigli dagli haters che l’hanno presa di mira…

Chiara Ferragni, lo scatto scatena il web: ecco perché

Bisogna ammettere che Chiara è spesso criticata sul web in quanto, essendo una delle persone più influenti in assoluto, dovrebbe dare un buon esempio a chi la segue. Chi è che, però, decide cosa è giusto e cosa no? Perché lei dovrebbe adeguarsi ai giudizi altrui solo perché in una posizione più in vista? Quest’esempio vi darà un’idea di cosa sta accadendo…

Proprio come farebbe chiunque sulla propria pagina social, Chiara ha recentemente postato un suo scatto del passato: come potete vedere, qui aveva soltanto 15 anni e stava trascorrendo un periodo di vacanza nella Repubblica Domenicana. La stessa Ferragni ha scherzato sulla circostanza, sottolineando ironicamente quanto già tenesse allo stile, in quanto qui il suo modello era la cantante Christina Aguilera.

Un gesto così semplice e pulito, però, ha comunque suscitato dei commenti negativi da parte di chi tenta continuamente di affossarla: ancora una volta, la critica maggiormente mossale è legata alle sue origini, in quanto una persona “partita dal nulla” veramente potrebbe permettersi di fare un viaggio così dispendioso e lontano in un’età ancora molto lontana dai 18 anni.

Insomma, una argomentazione per molti ai limiti dell’assurdo: d’altronde, questo viaggio potrebbe esserle stato pagato anche dai suoi genitori, casistica abbastanza diffusa anche tra le persone non famose. Eppure, numerosi commenti inferociti in merito alla “prematurità” di questa vacanza all’estero non si sono fatti attendere: e voi cosa ne pensate?