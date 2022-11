Capelli corti, 20 idee travolgenti e alla moda che amerai questo inverno

Le forbici sono state interrogate e ormai il verdetto è chiaro: questo inverno vincono i tagli di capelli corti. Scopri quello più adatto a te.

Moltissime donne amano i capelli corti. I tagli corti sono sexy e sensuali, inoltre sono versatili e spesso facili da mantenere. A ciò si aggiunge che sono tagli perfetti soprattutto in caso di capelli fini e piatti quando si ha la necessità di dare volume alla chioma. Quest’anno il capello corto è quello più gettonato. I tagli corti stanno spopolando sulle passerelle delle fashion week delle più grandi capitali della moda e nei saloni dei parrucchieri stanno dimostrando di essere davvero invoglianti. Se ti sta balenando l’idea di tagliare i capelli scopri quali sono i tagli corti più trendy del momento e a chi stanno bene.

Molte donne sono legate ai loro capelli lunghi e non li tagliano per anni per paura di intaccare la loro femminilità. Eppure le donne che hanno avuto il coraggio di darci un taglio hanno riferito che mentre il parrucchiere faceva cadere le ciocche dei loro capelli, sentivano come se cadessero con loro anche tutti i loro pesi, fino ad avvertire un’estrema sensazione di libertà.

Alla base di un taglio rivoluzionario dei capelli c’è una motivazione psicologica, azzardare un taglio di capelli del tutto nuovo è un atto di coraggio e anche il segno che siamo disposti ad avviare un cambiamento nella nostra vita.

Se ogni anno il taglio corto aumenta sempre di più i suoi seguaci è perché è un taglio sempre moderno ribelle e soprattutto in inverno è ottimo quando si ama indossare cappelli. Che sia liscio o ondulato, asimmetrico o pari quel che è certo è che c’è sempre un taglio corto in grado di esaltare i lineamenti del tuo viso. Se anche tu sei pronto a cambiare la tua vita iniziando dai capelli, ecco i tagli corti più belli e alla moda di questo inverno che non puoi perderti.

Questi tagli corti sono i più richiesti di questo inverno, non perderli

Per questo 2022 alcuni tagli corti si stanno distinguendo e sono i preferiti dalle donne più glamour e stiamo per elencarteli.

I capelli corti sono audaci, anche questi richiedono delle attenzioni ma sono molto versatili. Ci sono infinite varianti tra cui scegliere se si desidera optare per un taglio di capelli corto e sono tutti bellissimi.

Oggi ti proponiamo 5 tagli corti tra i più audaci e richiesti di quest’inverno:

Il Pixie

Soprattutto se hai i capelli fini questo taglio è ciò che garantisce volume ai tuoi capelli. Puoi scegliere tra il Pixie classico, corto o lungo, insomma puoi spaziare con la fantasia e dimostrare al mondo che non solo gli uomini sanno sfoggiare dei bellissimi e attraenti tagli corti. Il Pixie può essere adattato dal parrucchiere a qualsiasi forma del viso, poi optare per questo taglio anche se ti piacciono i tagli ultra corti.

Il Bob corto effetto bagnato

Questo taglio è un Bob pettinato all’indietro che con un tocco di spuma e gelatina permette di ottenere un’ acconciatura con effetto bagnato. Questo inverno torna di moda questo taglio tipico degli anni 90 sfoggiato dalle modelle sulle passerelle. Questo taglio è molto femminile e sensuale e dona anche un look molto professionale a chi lo porta. L’immagine di questo taglio cambia totalmente in funzione dei vestiti che si decide di abbinarvi.

Coco Bob

Chi non ricorda il taglio iconico di Coco Chanel che ha dato il nome a questo taglio dalla lunghezza variabile molto elegante e sobrio. Un taglio che ti permette di avere un acconciatura perfetta da mattina a sera. I capelli arrivano alla lunghezza del mento e le onde leggere ammorbidiscono i lineamenti. Con o senza frangia questo taglio è senza tempo ed estremamente femminile.

Il Bob Anni 90

Il Bob anni 90 è un caschetto che arriva sotto al mento con la classica riga centrale. Con questo taglio i capelli cadono ai lati delle guance e tendono a mascherare le rotondità del viso sfinendolo, quindi si tratta di un taglio particolarmente indicato per le donne formose con un viso paffuto. E’ un taglio che ha uno stile inconfondibile che non tramonta mai. Un taglio sicuro, non eccessivamente corto, per le donne che vorrebbero osare con un taglio corto ma sono ancora un po’ incerte. Questo taglio è molto romantico.

Lo Shaggy

Non poteva mancare tra i tagli più in voga del momento lo Shaggy. anche questo taglio è un taglio corto consigliato per le donne che non vogliono avere i capelli troppo corti. lo Shaggy è un taglio sbarazzino che gioca molto sulle irregolarità, un taglio disinvolto che dona volume e quell’effetto scompigliato e selvaggio chi ci regala quell’aria così sbarazzina. Un taglio d’ispirazione vintage perfetto se sei una persona che va sempre di fretta, che ha poco tempo per sistemarsi i capelli e che trascorre diverso tempo in palestra. Questo taglio fa al caso tuo se desideri un acconciatura meravigliosamente disordinata. Questo taglio che contorna il tuo viso è molto apprezzato nelle donne con viso tondo e allungato.

Abbiamo selezionato per te una galleria dei tagli che ti abbiamo appena presentato sperando di ispirarti.