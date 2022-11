Paura al GF Vip 2022 per un vippone: in piena notte è stato trasportato e ricoverato d’urgenza in ospedale. Mistero sulle cause.

Notte di grande paura per uno dei concorrenti del GF Vip 2022. Dopo essere stato male, il vippone è stato trasportato e ricoverato d’urgenza in ospedale all’insaputa degli altri inquilini che hanno scoperto tutto solo la scorsa notte, dopo la puntata serale con Alfonso Signorini. Come sempre, conclusa la diretta con lo studio, tutti i concorrenti si sono confrontati sulle varie dinamiche. Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria, a causa di un’incomprensione, si sono confrontati e, durante il faccia a faccia, Daniele si è lasciato andare ad una confessione che ha letteralmente spiazzato il volto di Forum.

Durante la giornata di ieri, prima della puntata, di Daniele Dal Moro si erano perse le tracce all’interno della casa. “Se è ancora dentro al reality? Non lo so, io l’ho visto che aveva al braccio infilato un…”, ha detto Luciano Punzo. Una scomparsa che al popolo del web ha fatto pensare ad un nuovo caso di positività al covid dopo Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Luca Onestini, Wilma Goich e Alberto De Pisis. Tuttavia, prima della chiusura nelle stanze prima della puntata, Giaele ha svelato la presenza di Daniele nella camera di Wilma che dorme in una stanza diversa da quelle in cui dormono tutti i concorrenti. Dal Moro, così, ha rivelato ai compagni di essere stato ricoverato in ospedale.

Daniele Dal Moro in ospedale: il racconto al GF Vip 2022

Daniele Dal Moro ha raccontato ai compagni di essere stato ricoverato d’urgenza in ospedale senza, però, scendere nei particolati. “Che mi sentivo? Non posso dire. Sapeste cosa mi è successo. Vi dico solo che ho passato la notte in bianco. Sì è vero, sono andato a letto dopo le nove e mezza. Adesso sono anche raffreddato. Sono stato a letto qua due minuti, poi sono andato da loro. Se è un malessere fisico o emotivo? Sì dai fisico, mi hanno fatto le analisi, però davvero non posso dirvi nulla“, ha detto.

Daniele, poi, la scorsa notte, discutendo con Edoardo Donnamaria per il quale Antonella Fiordelisi ha speso parole profonde, ha aggiunto: “Ieri sera mi hanno ricoverato in ospedale d’urgenza”, ha detto Daniele ad Edoardo rimasto spiazzato dalle sue parole. Nessun dettaglio sull’accaduto. Daniele, infatti, di fronte all’interesse di Donnamaria che gli ha chiesto altri dettagli, ha aggiunto: “Non ne posso parlare”.