I cinque modelli di gonne di tendenza per la Primavera Estate 2024 da mettere subito nell’armadio, uno per ogni stile e per ogni occasione.

Le gonne sono un capo essenziale del guardaroba femminile: mini, longuette, a tinta unita o colorate, le tendenze cambiano di stagione in stagione: cosa ci riserva la Primavera Estate 2024? Dalle sfilate sono emersi una varietà di stili e tessuti che promettono di soddisfare ogni gusto e preferenza.

Quali sono dunque i modelli di gonne che spiccano tra le tendenze di questa stagione, da mettere subito nell’armadio? Principalmente cinque: le gonne sheer, che giocano con le trasparenze, le mini (o micro) gonne di pelle, quelle con fiori applicati in 3D, con la vita a V e le gonne a palloncino. Tutti modelli che incarnano l’eleganza, la femminilità e la versatilità che caratterizzano la moda estiva.

Gonne, le tendenze Primavera Estate 2024

Partiamo dalla tendenza delle tendenze: le trasparenze, ovvero l’effetto sheer, un must della Primavera Estate 2024. Le gonne trasparenti, viste sulle passerelle di Prada, Alaïa, Givenchy, sono una tendenza moda intrigante e audace per la primavera estate 2024. Questo trend offre un’interpretazione moderna e sensuale della classica gonna, aggiungendo leggerezza ai look estivi con l’effetto vedo non vedo. Realizzate con tessuti leggeri e sottili, come lo chiffon o il tulle, che lasciano intravedere la pelle, creano un effetto di raffinata femminilità. Questo capo si presta a molteplici interpretazioni, dallo stile casual-chic a quello più sofisticato e glamour, offrendo alle donne l’opportunità di esplorare la propria sensualità e creatività attraverso l’abbigliamento.

Un classico intramontabile che ritorna di tendenza con forza per la primavera estate 2024 sono le gonne in versione mini e di pelle, o similpelle. Le hanno proposte Gucci, Etro, Versace, ma troviamo diversi modelli di minigonne in pelle anche nei brand low cost come Zara. Un capo audace, dal fascino intrinseco e dalla sensualità senza tempo, che aggiunge un tocco di ribellione a qualsiasi outfit. Indossate con una camicia oversize o una maglietta morbida, le minigonne di pelle creano contrasti interessanti e look sofisticati. Possono essere abbinate a stivali estivi alti per un outfit più rock, ma anche a sandali con tacco per un tocco più elegante e raffinato. Sono la scelta perfetta per chi desidera esprimere la propria individualità e sicurezza con stile.

Altra tendenza per la Primavera Estate 2024 sono le gonne a fiori, non solo stampati, ma applicati in 3D. Oltre alle celebri rose applicate da Valentino, anche Givenchy e Sportmax le hanno proposte sulle loro passerelle SS24. Dunque via libera a gonne impreziosite da dettagli floreali tridimensionali. Un’esplosione di romanticismo e fantasia che cattura l’attenzione e aggiunge un tocco giocoso e femminile a qualsiasi outfit. Sono perfette per creare look freschi e primaverili, ideali per le giornate soleggiate e le serate estive. Le gonne a fiori con applicazioni in 3D possono essere abbinate a top semplici e leggeri, oppure ad una giacca di jeans per un look più casual e informale.

Infine parliamo delle gonne con vita a V e delle gonne a palloncino, altri due modelli di tendenza per la Primavera Estate 2024 visti in passerella da Diesel e da Etro. La vita a V conferisce un tocco di raffinatezza e femminilità, enfatizzando la silhouette e slanciando la figura. Questo stile è perfetto per creare look formali e chic, ideali per occasioni speciali e serate eleganti.

Le gonne a palloncino, al contrario, aggiungono un tocco di vivacità e giocosità all’outfit. Con la loro forma ampia e voluminosa creano un look divertente e originale, perfetto per le giornate di sole e le serate in compagnia. Entrambi i modelli possono essere abbinati a top aderenti o a bluse leggere, creando contrasti interessanti e look sofisticati che non passano di certo inosservati!