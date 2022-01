La minigonna ha quasi 60 anni e va ancora di moda! Scegli la tua preferita

La minigonna è “uno stato mentale” e non solo un capo d’abbigliamento come un altro. La indossiamo quando ci sentiamo bene, quando vogliamo fare colpo (non necessariamente su di un uomo) ed ovviamente se troviamo un nuovo modello che ci faccia impazzire. Vediamo quali comprare tra marchi luxury e brand low cost.

Sono svariate le gonne che possono essere definite mini. Le super corte, quelle a ruota, a portafoglio, le attillate con cerniera in evidenza o bottoni sul davanti, in tartan, in raso a pieghe, in ecopelle, a quadri, e molte altre ancora. Oggi ci soffermiamo sulle tipologie per noi più belle e portabili di giorno e di sera, sia in saldo che a prezzo pieno, così da avere chiaro cosa comprare.

La minigonna piace sempre ma quale scegliere per l’inverno 2022?

La gonna in crêpe couture di Valentino (980 euro sul sito ufficiale) è la mini per antonomasia. Fit a ruota, chiusura laterale con zip invisibile e gancino, nero intenso, ha la fodera in georgette stretch ed è iper femminile. Con camicia bianca e pull per uno stile collegiale o con una blusa semitrasparente nera a pois con sotto il top dalle spalline sottili coordinato per un outfit da serata glamour.

Scontata del 30%, (154 euro su My Theresa) la minigonna firmata See By Chloé ha una struttura a pieghe, a vita alta, nei toni del bordeaux ha i bottoni laterali in tinta che conferiscono un tocco elegante e retrò.

Sembra uscita dal video del 1994 “Crazy” degli Aerosmith, la mini plissettata quadrettata proposta da Guess. Un vero classico che non passa proprio mai di moda, Da portare con camicia bianca e cravatta per emulare la bellissima Alicia Silverstone o con un pullover semplice e morbido, blu o verde, per outfit da pomeriggio. Costa 89,90 euro.

Per la sera ci sono svariate alternative in paillettes come il modello di The Attico nelle tonalità dell’argento e del blu a 1148 euro (già scontata del 30%). La gonna stretta ha paillettes di grandezze diverse ed un voilant applicato sul fianco sinistro che cade morbido sulla gamba.

Per capire quali scarpe abbinare bisogna guardare la propria età e la fisicità. Sopra i trenta – trentacinque anni una mini piccola ed aderente va bene con uno stivale flat o un paio di anfibi del momento. Ovviamente le décolleté si possono e si devono mettere ma meglio con una minigonna con una lunghezza più appropriata.

Un secco no agli stivali da sceriffo del Far West. Sono accettabili solo in spiaggia ad Ibiza in alta stagione ed in campagna dove si spera non vi veda nessuno. Si è sempre in tempo a trasformarsi in truzze di basso livello ma essere chic è decisamente meglio, è un modo di essere che vi farà apprezzare sempre.

Silvia Zanchi