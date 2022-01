Anticipazioni Beautiful: un tradimento e un clamoroso perdono

Anticipazioni Beautiful dall’America. Nella famiglia Forrester tradimento e perdono vanno a braccetto. Ecco cosa succederà nei prossimi episodi della soap

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful dall'America. Nelle nuove puntate di Beautiful, Liam passa una notte di passione con Steffy, Thomas finisce in ospedale ed Eric concede una chance a Quinn. Ecco tutto quello che succederà

Ieri vi abbiamo anticipato del ritorno clamoroso del triangolo amoroso fra Hope, Liam e Steffy oggi invece parliamo in linea più generale di quello che accadrà nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 ogni pomeriggio.

Hope si troverà in imbarazzo durante una cena di famiglia, quando Thomas ipotizzerà un loro futuro insieme e deciderà di abbandonare la festa. Questo genererà in Thomas un crollo emotivo e per questo bacerà sulla bocca il manichino raffigurante Hope. Liam lo vedrà e crederà che stia realmente baciando sua moglie. Una scena che destabilizzerà Spencer, il quale sentendosi tradito si rifugerà in una bottiglia d’alcool con Steffy. Alla fine i due ex coniugi trascorreranno una notte di passione.

Nelle nuove puntate di Beautiful, Hope deciderà di tornare da Thomas dopo aver avuto una conversazione con Finn e la donna lo troverà intento a litigare con il manichino e per questo proverà a dissuaderlo.

Sarà in questa occasione che Thomas accuserà un grave malore e una volta in ospedale i medici faranno la loro diagnosi: il giovaneForrester potrebbe avere un trauma celebrare, che lo avrebbe condotto ad assumere lo strano comportamento degli ultimi tempi.

Liam, a questo punto, avrà i sensi di colpa per quello che è successo la sera precedente con Steffy, pertanto i due decideranno di mantenere il massimo riservo sulla faccenda. In ospedale, intanto, Thomas entrerà in sala operatoria per un intervento al cervello.

Sul fronte Eric Forrester e Quinn: arriva il perdono

Nei prossimi episodi si tornerà a parlare di Quinn ed Eric. Wyatt, infatti, cercherà di convincere il capostipite dei Forrester a perdonare sua madre, ma non ce la farà. Inoltre il ragazzo e Flo chiederanno a Shauna di abbandonare la dependance del padre di Ridge.

Fulton, a questo punto, apparirà intenzionata ad andare via, ma prima vorrà avere un chiarimento con Quinn. Durante l’incontro la madre di Flo rassicurerà l’amica che ci sono buone speranze per un ritorno di fiamma con Eric.

Il capo della Forrester Creations, però, ammetterà di non essere pronto a riprendere la moglie a casa, ma successivamente cambierà idea, tanto da invitare Quinn a tornare a vivere nella villa.