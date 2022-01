Una Vita anticipazioni: clamorosa verità sulla morte di Bellita

Una Vita anticipazioni: nelle prossime puntate della soap spagnola sbucherà fuori la verità sulla morte di Bellita. Pronti a scoprire di cosa si tratta?

La serie è ambientata agli inizi del XX secolo, precisamente tra gli anni 1899 e 1920, e racconta le storie di varie famiglie e del gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita, molto probabilmente Madrid.

Nel dettaglio la soap opera “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Álvarez Hermoso, Hidalgo e Palacios. Famiglie che si intrecciano sullo sfondo di un ricco palazzo signorile.

Nel giugno 2015, Mediaset ha acquisito i diritti per trasmettere la serie in Italia con il nome di Una Vita: la sua anteprima su Canale 5 è stata un enorme successo con una share del 20,83%. Da quel momento in poi “Una Vita” colora i nostri pomeriggi estivi, con nuove storie, intrighi e ambientazioni affascinanti e misteriose.

Una Vita anticipazioni: Tutta la verità su Bellita

Nelle nuove puntate di Una Vita, assisteremo alla rivelazione sulla morte di Bellita. Tutta la verità sul mistero della moglie di José Miguel verrà a galla. Ecco cosa è successo davvero.

Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, verrà fuori la verità dopo la notizia della morte di Bellita. Infatti nei prossimi episodi in onda su Canale 5 ci saranno un bel po’ di colpi di scena legati alle vicende di Bellita.

Come ben sapete, la cantante di Acacias 38 ha fatto perdere le sue tracce e in quartiere è stata annunciata la sua morte durante il viaggio transcontinentale per andare a trovare la figlia, il genero e la piccola nipotina appena nata. Tuttavia, questo alone di mistero rispetto alla sua scomparsa ha fin da subito insinuato sospetti fra gli altri abitanti di Acacias, soprattutto nelle pettegole Fabiana e Susana.

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che ben presto la verità verrà a galla e si scoprirà che, in realtà, quella della cantante è solo una “morte apparente”. Durante il soggiorno da Cinta ed Emilio, Bellita ha avuto modo di esibirsi in diverse serate di musica dal vivo, durante le quali ha conosciuto un fan particolarmente ossessionato da lei.

Questo fan, in seguito ad un bacio sulla guancia che si è scambiato con la cantante, è diventato sempre più “ossessionato” da lei, al punto da trasformarsi in un vero e proprio stalker. La situazione, quindi, è diventata particolarmente complicata per Bellita che, in accordo anche con la polizia, ha scelto di mettere in scena la sua morte per liberarsi per sempre di questo fan-stalker.

Di conseguenza, suo marito ha dovuto annunciare la morte della donna ad Acacias, lasciando tutti gli abitanti senza parole e profondamente colpiti. Le anticipazioni spagnole di Una vita, però, rivelano che questa non è la verità dei fatti dato che in realtà Bellita si trova rinchiusa nel suo appartamento ad Acacias.

Inoltre, molto presto la reclusione in casa comincerà a farsi sempre più complicata, al punto che la donna comincerà a cantare e rischierà in questo modo di mandare all’aria il piano messo a punto con i familiari e la polizia stessa.