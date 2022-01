Beautiful anticipazioni: il ritorno del clamoroso triangolo amoroso

Anticipazioni Beautiful italiane. Il grande ritorno del clamoroso triangolo amoroso per la famiglia Forrester. Ecco di chi si tratta

La soap opera che ci accompagna dal lontano 1990, quando è approdata per la prima volta in Italia, Beautiful torna a sorprenderci con nuove importanti anticipazioni.

Infatti come ben sapete, le nostre anticipazioni si muovono in due direzioni: da un lato seguiamo la programmazione italiana e dunque vi anticipiamo le trame che stiamo vedendo in Tv; dall’altro invece, vi diamo nuove informazioni direttamente da oltre oceano, dove la soap è un anno avanti rispetto a noi.

Per quanto riguarda la programmazione televisiva in italiana, Beautiful è sicuramente una delle soap longeve della storia della Televisione ed è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Come ormai noto, Beautiful narra le vicende della famiglia Forrester e dei loro affari, problemi di cuore e intrighi di potere. Ambientata sullo sfondo dell’alta moda di Los Angeles Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

LEGGI ANCHE –-> Anticipazioni Beautiful: nessun clamoroso ritorno, la star della soap dice basta Beautiful anticipazioni: Liam torna da Steffy?

Anticipazioni Beautiful. Come già sapete la stagione 2022 della nota soap americana porta con sé l’arrivo di nuovi personaggi. Oggi vi vogliamo parlare di uno di loro: Grace Buckingham interpretata da Cassandra Creech.

Vi avevamo già rivelato nelle nostre anticipazioni sulle puntate americane di Beautiful. Anche gli spettatori italiani adesso potranno assistere al ritorno del clamoroso triangolo amoroso che vede come protagonisti Hope, Liam e Steffy Forrester.

Come il 99,9% delle vicende di Beautiful, il ritorno di questo triangolo d’amore si originerà da un grande equivoco che vedrà come principale protagonista Liam Spencer (Scott Clifton) . Il giovane, già da qualche settimana cercava di convincere tutti.

Come sapete, Liam a settimane sta cercando di convincere tutti che Thomas Forrester (Matthew Atkinson) in realtà non è cambiato, mentre Hope (Annika Noelle) ha concesso allo stilista una maggiore apertura di credito, mostrandosi dolce nei confronti del padre di suo figlio.

Tuttavia, Thomas mostra molti segni di instabilità mentale, primo fra tutti le visioni sul manichino raffigurante Hope che a detta sua prende vita e gli ordina cosa fare o non fare. Motivo per cui, il giovane Spencer non sbaglia a diffidare dell’ex cognato. Soprattutto dopo aver assistito ad una scena “hot”.

Pensando che la cena a casa di Thomas si stia prolungando più del dovuto, un preoccupatissimo Liam andrà a sbirciare per sincerarsi che a Hope non sia accaduto nulla di male. Il giovane Spencer non saprà però che Hope è già andata via, quindi equivocherà totalmente quando – da fuori – vedrà Thomas intento a baciare Hope! Ma le cose in realtà non stanno così: Liam, in pratica, non riuscirà a capire subito che quel bacio Thomas l’ha dato al manichino e non alla vera Hope Logan.

Tanto basterà per fare crollare il povero Liam e precipitare fra le braccia della sua ex Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood), ma l’incontro tra i due sfuggirà di mano a entrambi tanto che si lasceranno andare al fuoco della passione.

Tutto ciò diventerà surreale quando alla fine di tutto il giovane si renderà conto che Hope non l’ha tradito. Infine, ciliegina sulla torta: Steffy, che intanto è impegnata in una relazione con Finn (Tanner Tovlan) si ritroverà incinta…Chi sarà il padre fra Liam e Finn?