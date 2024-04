Fatti un regalo e purifica viso e corpo con del buon scrub delicato: i benefici sono incredibili

Prodotto beauty amato e apprezzato in tutto il mondo, lo scrub è parte fondamentale di un corretta beauty routine. E non lo diciamo mica noi: già gli antichi romani nell’esotico Medio Oriente centinaia e centinaia di anni fa grazie al rito dell’hammam avevano scoperto l’importanza di un gesto semplice quanto fondamentale. Lo scrub, infatti, nel concetto originario non è solo un trattamento di bellezza, ma un vero e proprio rituale di purificazione tanto fisica quanto spirituale.

Scrub, infatti, in inglese significa proprio “strofinare”, un modo come un altro quindi per rimuovere dal nostro corpo tutto quello che ci inquina e fa male. Sarà per questo allora se dopo ci sentiamo come rinate? Molto probabilmente sì, fatto sta che è vero che lo scrub aiuta non poco a rimuovere tutte le impurità dovute all’inquinamento dell’aria.

Grazie alla lieve abrasione provocata dai granuli, infatti, si opera una pulizia più profonda dell’epidermide. Cosa che invece non si può ottenere col più classico bagnoschiuma che pulisce la pelle sì, ma non rimuove le cellule morte. E attivandosi proprio il ricambio cellulare, grazie allo scrub non solo si stimola la circolazione (per un piccolo effetto linfodrenante che non guasta mai), ma anche la pelle è subito più liscia e levigata e pronta ad assorbire meglio tutti i principi attivi contenuti nelle creme, in particolare quelle snellenti, rassodanti o anticellulite.

Non pensare però che tu possa usare in maniera intercambiabile lo scrub corpo anche per il viso: per quanto quello della Equilibra resti un ottimo prodotto capace anche di rimodellare il corpo già dopo la prima applicazione, ogni zona del nostro corpo necessita di una cura e attenzione ad hoc. Anche perché la formulazione dello scrub viso è leggermente diversa perché di base è diverso il suo scopo.

Non solo corpo: contro i segni del tempo non dimenticare anche lo scrub viso delicato

Specialmente per chi ha la pelle grassa, lo scrub viso, oltre a rimuovere le cellule morte e stimolare la microcircolazione, ha in aggiunta un’azione seboregolatrice e mitiga anche non poco la presenza di punti neri chiudendo i pori, al fine di ottenere un incarnato più liscio e omogeneo. E per contrastare l’odiatissimo effetto lucido e oleoso, non c’è niente di meglio dello scrub viso della Dermolab, arricchito anche con un pool di acidi ialuronici ideale per contrastare i segni del tempo e adatto anche per pelli secche o delicate.

Prima di applicare lo scrub però, è importante conoscere la nostra pelle. Se si ha la pelle del viso grassa ad esempio, si può anche eseguire lo scrub una volta alla settimana che diventano due nel caso di pelle secca. Per non parlare poi delle pelli delicate: mai effettuare questo trattamento più di una volta al mese. Un discorso a parte invece vale per il corpo. Si può fare lo scrub anche due volte alla settimana, l’importante però è effettuare movimenti lenti e circolari dal basso verso l’alto per non irritare eccessivamente la pelle.

Ma non solo. Lo sapevi che l’ideale è effettuare lo scrub corpo prima di entrare in doccia e non mentre si tiene in posa il bagnoschiuma? Il bagnoschiuma, infatti, può alterare le proprietà esfolianti dello scrub. Inumidisci prima la pelle e poi goditi il rituale di bellezza preferito da noi donne.

Chedonna.it esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.