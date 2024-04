Stella McCartney ha scelto Cara Delevingne come volto della campagna SS24, che mette in risalto l’impegno di entrambe per l’ambiente.

Le immagini della campagna Stella McCartney SS24, catturate dall’obiettivo della fotografa Harley Weir, hanno come sfondo un impianto di riciclaggio nel sud di Londra. Lo shooting coniuga e mette in risalto il costante impegno della McCartney per la sostenibilità e lo spirito eco-attivista di Cara Delevingne, entrambe londinesi.

Nelle foto, la top model e attrice posa in stili che incarnano l’eleganza disinvolta, sinonimo della filosofia di design della stilista britannica. La partecipazione di Cara Delevingne a questa campagna non solo conferma il suo status di icona fashion, ma anche il suo impegno altrettanto forte nei confronti di cause ambientali e sociali importanti.

Stella McCartney, Cara Delevingne nella campagna SS24

In uno degli scatti, la Delevingne appare quasi nuda, velata dall’iconica borsa Falabella nel colore grigio ed in diverse misure. Nelle altre foto indossa invece un tailleur pantalone rosa chiaro ed una camicetta di pizzo in un vivace colore giallo, e un’ampia camicia bianca tagliata all’altezza delle maniche. I look sottolineano la versatilità e l’eleganza senza sforzo delle creazioni della McCartney.

La scelta della location per le riprese è simbolica, poiché enfatizza l’importanza del riciclo e del riutilizzo nel settore della moda. Lo sfondo di rifiuti mette in risalto gli sforzi di sostenibilità del marchio, come l’uso del cashmere riciclato dal 2016. La campagna celebra anche il 15° anniversario della borsa Falabella, realizzata in pelle vegana. Più che promuovere la nuova collezione Primavera Estate 2024, la campagna mette dunque in luce la dedizione di Stella McCartney verso la salvaguardia dell’ambiente e degli animali.

Vale la pena sottolineare il ruolo fondamentale di Stella McCartney nel promuovere la sostenibilità nel settore della moda. La designer britannica è stata una pioniera nell’adozione di pratiche etiche e sostenibili, rifiutando l’uso di pelli e pellicce animali e promuovendo materiali alternativi cruelty-free. Il suo impegno per la salvaguardia del pianeta e degli animali è evidente non solo nelle sue collezioni, ma anche nelle sue collaborazioni e campagne pubblicitarie.

In conclusione, la campagna estiva di Stella McCartney con Cara Delevingne non è solo un’affascinante esposizione di moda eco-chic, ma anche un messaggio potente sull’importanza della sostenibilità nel settore della moda. Attraverso questa partnership, entrambe le donne dimostrano che la moda e l’attivismo ambientale possono andare di pari passo, ispirando cambiamenti positivi nell’industria del fashion in tutto il mondo.