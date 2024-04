Dalle passerelle Primavera-Estate 2024 ai look di influencer e celebrities, i collant ricamati sono un must-have di questa stagione.

I collant ricamati sono la vera tendenza moda della Primavera 2024. Un ritorno di fiamma dagli anni ’80, reinterpretato in chiave moderna e romantica. Un tocco di eleganza e raffinatezza che impreziosisce le gambe e dona un allure sofisticata ad ogni look.

Dalle passerelle ai look di celebs e influencer, i collant ricamati sono protagonisti indiscussi di questa stagione: la primavera è il momento ideale per scoprire le gambe e mettere in mostra i giochi ottici e le fantasie dei collant ricamati. Vediamo allora quale modello scegliere e come abbinarlo al look.

Collant ricamati, i modelli della Primavera 2024

I ricami floreali, geometrici o a pois donano un tocco di raffinatezza a qualsiasi outfit. Sceglieteli in tinta unita per un look più sobrio, oppure osate con colori vivaci e fantasie originali per un tocco di eccentricità. I collant ricamati si abbinano perfettamente a minigonne, short pants, vestiti e persino jeans. Non sono solo un capo di abbigliamento, ma un vero e proprio accessorio che può trasformare un look semplice in uno ricercato e di tendenza.

I collanti con ricami floreali sono i più romantici e femminili. Scegliete tra rose, margherite, tulipani o altri fiori che vi piacciono per dare un tocco di delicatezza al vostro look. Abbinateli a un abito a tinta unita o a una gonna a ruota per un look romantico.

Per un look più grintoso, optate per collant con ricami geometrici o a pois. Scegliete colori come il nero, il grigio o il blu navy per un look chic rock. Abbinateli a un paio di jeans skinny e a una giacca in pelle per un outfit di sicuro impatto.

I collant con ricami in pizzo sono perfetti per un look elegante e raffinato. Scegliete modelli in pizzo nero o bianco per un look classico e senza tempo. Abbinateli a un abito lungo o a una gonna a tubino per un’occasione speciale.

Come abbinare i collant con ricami al look

I collant ricamati sono un accessorio versatile che può essere abbinato a diversi stili e capi di abbigliamento. Possono essere indossati ad esempio con abiti a tinta unita per donare un tocco di originalità a un look semplice. Scegliete un colore di collant che si abbina al colore dell’abito o optate per un contrasto cromatico per un look più audace.

Oppure sotto gonne di diverse lunghezze e forme. Scegliete un modello di collant che si abbini allo stile della gonna e al vostro outfit. Altro must have della Primavera 2024 sono gli short pants. Se li indossate sotto i pantaloncini, optate per collant ricamati con motivi semplici e colori neutri, come bianco, nero o beige per un look casual. Potete anche scegliere collant a righe o a pois. Se desiderate invece un look più elegante, scegliete collant ricamati con motivi floreali o geometrici in colori vivaci o metallizzati. Un’alternativa raffinata sono i collant in pizzo. Per un look rock, abbinate gli short pants a collant ricamati con borchie o strass.

E le calzature? I collant ricamati possono essere abbinati a diversi modelli di scarpe, dalle décolleté alle sneakers. Indossateli con un paio di décolleté per un look elegante, oppure con sneakers per un look più casual.

Qualche consiglio in più: se avete gambe lunghe, potete scegliere collant con un motivo a righe verticali per slanciarle ancora di più. Se invece avete gambe corte, optate per collant ricamati con un motivo a righe orizzontali per accorciarle un po’. Per chi ha le gambe magre meglio optare per collant con pois o a fiori per dare loro un po’ di volume. Se le gambe sono piene, sceglier collant con un motivo a righe verticali aiuterà a sfinarle un po’.

I collant ricamati sono un accessorio di tendenza che può dare un tocco di originalità e stile ad ogni look. Scegliete il modello che più vi piace e sbizzarritevi con gli abbinamenti!