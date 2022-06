I pois sono l’emblema dell’estate: abbinali così e sarai glamour all’ennesima potenza

I pois sono l’emblema dell’estate, ma non sempre è facile capire con cosa li possiamo abbinare. Se sei a corto di idee, ecco 5 outfit che possono fare al caso tuo.

La moda chiama ed i pois rispondono: è questo in assoluto il trend dell’estate e dobbiamo farcene una ragione.

I capi con questa fantasia non potranno mancare nel nostro guardaroba e questo è un fatto che non possiamo sottovalutare.

Briosi, energici, chic: i pois sono quello che ci serve per fare un tuffo nel passato pur restando con un piede nel presente.

Che abbiano una verve caliente e siano accostabili al magico mondo del flamenco, oppure che siano nella loro declinazione elegante, ci faranno sempre sembrare ricercate con pochissimo sforzo.

Piccoli, grandi, stampati in nero, in bianco, i pois potranno arricchire tantissimi capi. Ed in effetti i migliori brand nel mondo li hanno inseriti nelle loro collezioni.

Tra questi ricordiamo Dolce&Gabbana ed il loro chemisier con bottoni in perla logati, Moschino, che ha scelto di apporli su un minidress in denim per renderlo decisamente più sperimentale, ma anche Guess che ha puntato su uno slip dress arancione estremamente sexy.

Insomma, possiamo parlare di 1000 sfumature di pois e per comprendere meglio come indossarli, ecco 5 look creati proprio partendo da capi con questa fantasia.

Ecco come abbinare i pois ed essere glamour

Che siano nella loro tipica versione black & white, in colori candy, in nuance accese come il rosso fuoco, che siano in tessuti dalla finitura molto lucida come il raso e la seta, oppure in cotone, i pois devono essere comunque parte integrante del nostro guardaroba estivo. Devono e basta.

Tutto dipende dall’allure che vogliamo avere alla fine: con loro possiamo essere chic all’ennesima potenza, sexy, minimal e chi più ne ha più ne metta.

Quindi, ecco come possiamo abbinare i nostri pois per essere in linea con la moda estiva del 2022.

Se poi adori i top in raso e seta e non sai come abbinarli, ecco la nostra guida che ti aiuterà ad orientarti.

Gonna a tubino a pois e top total black

In questo caso parliamo di una vera e propria ode al bon ton. La gonna a tubino è sexy e chic per definizione e se a questa aggiungiamo un top total black leggermente svasato lo diventa ancora di più.

Possiamo pensare di aggiungere una cintura in vita, per metterla ancora di più in risalto me possiamo optare per dei sandali con tacco a spillo.

Gonna lunga a pois, top bianco e slingback

Con questo trio sarai più chic che mai. Non esiste modo migliore per apparire glamour, ma al tempo stesso elegantissima.

Ti basterà una gonna lunga a pois bianca e nera con spacco (non per forza lunghissima), un top bianco – magari in seta oppure in pizzo sarebbe l’ideale – e sarai pronta per uscire e per essere irresistibile.

Completano il look delle slingback, la nostre migliore amiche della stagione.

Abito a pois più sandali bianchi

Quando si parla di minimalismo si parla sempre di una buona idea. Ed ecco la rappresentazione massima del minimal: un abito a pois – magari lungo, oppure almeno midi – con dei semplicissimi sandali bianchi flat, oppure con tacco basso.

Il tocco di classe? Sceglierne un paio con punta quadrata, l’emblema della raffinatezza. Sembrerà che tu stia arrivando direttamente dagli anni ’50, ma in una versione rinnovata.

Top a pois e shorts d jeans

Un top a pois bianco e nero – oppure anche colorato – è il tipico elemento di stile a metà tra il vintage ed il contemporaneo.

Come renderlo moderno al punto giusto? Con uno shorts di jeans, magari anche leggermente strappato, per addentrarci nel mondo dello street style.

E da sotto? Dipende dall’allure che vuoi ottenere: se vuoi essere sporty puoi optare anche per delle sneakers, altrimenti andranno benissimo dei sandali flat oppure con tacco midi, ma anche delle mules saranno perfette.

Crop top a pois con maniche a sbuffo e pantalone bianco

Il crop top con maniche a sbuffo è uno di quei capi tipicamente estivi di cui non vogliamo fare a meno. E quando è (anche) a pois in questa stagione nello specifico non possiamo proprio rinunciarci, per nessun motivo al mondo.

Ma come possiamo abbinarlo? Con un pantalone bianco skinny, oppure a zampa, per preservare le proporzioni con la parte superiore.

E come scarpe? Anche dei sandali semplicissimi flat andranno bene. Sarai comunque casual – chic e potrai optare per questo look ogni volta che vuoi uscire di giorno.