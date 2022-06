Prove di famiglia per la famosa coppia lanciata dal Grande Fratello Vip. I due sembra stiano facendo passi da gigante nella loro relazione. Ecco di chi si tratta.

Tutto procede a gonfie vele per questa famosa coppia lanciata dal GF Vip. “Insieme stiamo condividendo esperienze che ricorderemo per sempre”, ha scritto lei su Instagram, chiaramente entusiasta della relazione con il fidanzato. I fan sono al settimo cielo nel vedere i due ancora unitissimi e intenti a costruire la loro famiglia. Che sia vicino il matrimonio? Le voci cominciano a girare…

Questa famosa coppia di vip sembra stia facendo prove di famiglia, dopo diverso tempo dall’inizio della loro relazione al Grande Fratello Vip. Secondo quanto scoperto in esclusiva da Whoopsee, i due avrebbero infatti deciso di andare a vivere insieme e avrebbero anche adottato un dolcissimo cagnolino. Una notizia davvero entusiasmante per i fan della coppia, che hanno sempre espresso il loro sostegno verso i due gin dalla loro partecipazione al grande fratello vip. Ecco di chi stiamo parlando.

Coppia del Grande Fratello Vip fa su serio: i due vanno a vivere insieme…con un cagnolino

Stiamo parlando di Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, sempre più uniti nonostante il passare del tempo.

Pare che i due di siano trasferiti nella stessa casa e abbiamo anche adottato un bellissimo cagnolino. “Il GF Vip mi ha dato tantissimo, e tra le cose più preziose che porterò con me per sempre ci sei tu Andrea”, aveva scritto poco tempo fa Rosalinda Cannavò (che appariva così agli inizi della carriera) sul suo profilo Instagram. “Mi rendi felice ogni giorno di più. La tua semplicità è unica. Grazie amore per essere sempre al mio fianco, per sopportare i miei sbalzi d’umore, per essere paziente e semplicemente l’uomo che ho sempre voluto al mio fianco”. Ospite a Verissimo, Rosalinda (da sempre icona fashion) aveva anche affermato di sentirsi veramente felice al fianco di un uomo con Andrea e che tra loro due c’era un grande feeling. “Abbiamo voglia di stare insieme il più possibile”, aveva dichiarato Andrea, che ha anche aggiunto di star cercando di costruire qualcosa di importante con la famosa compagna.