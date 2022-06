Sogni un caffè freddo come quello del bar? Ecco i trucchi da conoscere

Scopri come ottenere un caffè freddo buono come quello del bar. Questi trucchi ti aiuteranno a goderne a pieno.

L’estate è sinonimo di caffè freddo. E anche nella sua versione più semplice, quando ci si appresta a berlo non si desidera che di poter apprezzare il tipico sapore che si è soliti sperimentare al bar.

Per farlo basta seguire alcuni semplicissimi trucchi che molto spesso si danno per scontati ma che una volta messi in atto possono fare la differenza. Ecco, quindi, le dritte che dovrai seguire per un ottimo caffè freddo da gustare sia nei tuoi momenti di relax che quando vuoi sorprendere piacevolmente i tuoi ospiti.

I trucchi per ottenere un ottimo caffè freddo

Se il caffè freddo è una delle tue bevande preferite, conoscere i trucchi per realizzarlo al meglio ti farà sicuramente piacere. Si tratta, infatti, di una preparazioni tra le più semplici che ci siano e che una volta pronta può donare sia un piacevole senso di freschezza che un’esperienza di gusto piacevole da sperimentare in ogni momento della giornata.

Per aiutarti ad ottenere tutto ciò, ecco quindi i pochi e semplici trucchi ai quali dovrai ottenerti per godere di un caffè freddo buono come non mai.

Scegliere un caffè di buona qualità

Il punto focale del tuo caffè freddo è l’aroma. E questo puoi ottenerlo solo con un buon caffè. Puntare su uno di qualità come, ad esempio, la qualità arabica, è ciò che ti aiuterà ad ottenere un buon risultato. Uno così piacevole che una volta provato non vorrai più tornare indietro. Inutile dire che, per questa preparazione, il caffè solubile è assolutamente bandito.

Usare solo zucchero di canna è tra i trucchi per un buon caffè freddo

Il caffè deve essere dolce al punto giusto e deve esserlo in un modo che non alteri né il suo tipico sapore né tantomeno l’aroma. Il trucco sta nell‘usare piccole quantità di zucchero di canna. Qualsiasi altro dolcificante è assolutamente da evitare. Al massimo è meglio berlo amaro o edulcorato con un po’ di latte.

Rispettarne i tempi

Infine, come per ogni preparazione, anche questa ricetta necessita di qualche accortezza. La cosa fondamentale è infatti quella di far raffreddare il caffè prima di aggiungervi zucchero e ghiaccio. Agire prima andrebbe a comprometterne sia la consistenza che il sapore e altererebbe il risultato finale.

Ora che conosci i trucchi per un buon caffè freddo, non ti resta che metterli in atto e vantarti con parenti ed amici dell’ottimo caffè che sai preparare. Il risultato sarà così buono che quasi non avrai più voglia di andare al bar.