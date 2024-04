La Vitamina D è fondamentale per la pelle, ma spesso ne siamo carenti: l’integratore Pure & Essential risolve il problema

Se avete spesso dolore alle ossa e/o alle articolazioni oppure i vostri muscoli vi risultano deboli nella tenuta, potreste avere una carenza di Vitamina D; questa è infatti fondamentale per il nostro organismo e, tra le altre cose, contribuisce allo stato di salute della nostra pelle! In alcuni casi può essere davvero d’aiuto assumere un integratore come il Pure & Essential Daily Vitamin D3 per ovviare al problema (sebbene un confronto con il medico curante sia sempre consigliato).

Pure & Essential Dailty Vitamina D: tanti benefici in un integratore naturale

Ora vogliamo approfondire il discorso su Pure & Essential Daily Vitamin D3, un prodotto che si adatta alla perfezione alle nostre esigenze quando c’è una carenza di Vitamina D. Questo si presenta in compresse rotonde con diametro da 6 mm che facilitano l’ingestione e ci regalano la dose giornaliera ideale e cioè 2000 UI di vitamina D3 senza alterare il rapporto col calcio. A differenza delle soluzioni a base di olio o in gocce, le compresse rappresentano la soluzione perfetta anche per chi ha difficoltà nella digestione dei grassi risultando adatte a un maggior numero di persone.

Altro vantaggio legato all’integratore è la sua contribuzione alle normali funzionalità del sistema immunitario, aiutando poi anche nel mantenimento di denti e ossa e funzione muscolare. La vitamina D interpreta un ruolo importante nel processo di divisione cellulari, aiutando l’organismo a mantenere corretti mantenendo i livelli di calcio nel sangue. A giovarne è anche la nostra pelle che viene protetta e quindi ha un deterioramento rallentato, motivo per cui la vitamina D viene spesso indicata per avere una pelle che sembra essere più giovane.

Pure & Essential è un integratore di qualità e questo è dimostrato anche dal fatto che è stato prodotto nel Regno Unito in conformità con la GMP (Good Manufacturing Pratice); altra nota che può essere interessante per alcuni è la natura vegana, halal e kosher.

Va allo stesso tempo sottolineato che questo prodotto non è un sostituto della dieta che deve rimanere variegata ed equilibrata. Come già specificato, prima di assumerlo è consigliabile consultare il medico soprattutto se si è in gravidanza, in fase di allattamento o se si assumono dei farmaci. Gli ingredienti sono naturali, all’interno troviamo maltodestrina, cellulosa microcristallina e colecalciferolo (vitamina D3). Ci sono poi una serie di agenti anti agglomeraggio come acido stearico, biossido di silicio, magnesio stearato. Le compresse sono rivestite di idrossipropilmetilcellulosa e glicerolo. La dose raccomandata è di una compressa al giorno con i pasti e si può somministrare dagli undici anni in su.

Come contribuisce alla bellezza della nostra pelle

Sebbene abbiamo già spiegato diversi degli effetti che ha la Vitamina D in fatto di bellezza, e dunque sulla nostra pelle, risulta interessante andare ad approfondire l’argomento. Prima però facciamo un passo indietro specificando che questo tipo di vitamina viene prodotta dal nostro corpo e introdotta grazie all’alimentazione, ma queste forme rimangono inattive fino all’esposizione della pelle ai raggi del sole.

La Vitamina D è un anti ossidante che va a rinforzare le difese naturali della pelle, aiutandola a difendersi dai radicali liberi. Queste molecole sono prodotte dal nostro organismo dopo l’esposizione a raggi ultravioletti e inquinamento facilitando l’invecchiamento della nostra pelle. Una corretta assunzione di questo specifico elemento aiuta anche a prevenire le rughe tipiche dell’invecchiamento. Inoltre diventa fondamentale anche nella lotta verso malattie dell’epidermide come psoriasi ed eczema.

CheDonna.it esiste grazie a voi. Acquistando dai link in articolo, potremmo ricavare una commissione di affiliazione.