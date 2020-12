La vitamina D è un’alleata di ossa, muscoli e difese immunitarie. Fai il pieno con queste ricette ideali per cena. Scopri il menù.

La vitamina D è una sostanza importantissima per il nostro organismo ed è una valida alleata di ossa, muscoli e difese immunitarie.

Non solo, aiuta l’organismo nell’assorbimento del calcio e del fosforo ed è essenziale sia per gli adulti che per i bambini.

Scopriamo allora un menù completo composto da ricette, ideali per cena, per fare il pieno di vitamina D.

Menù completo a base di vitamina D

La vitamina D è spesso raccomandato di integrarla dai pediatri, almeno fino all’anno di vita dei bambini, per farli crescere con ossa forti e sane. Non solo anche per la salute di muscoli, denti e non meno importante per avere difese immunitarie forti.

Oltre che per i più piccoli, la vitamina D è essenziale anche per gli adulti, specie per le donne in menopausa per prevenire l’osteoporosi. Molti cibi sono naturalmente ricchi di questa preziosa sostanza ecco perché è bene inserirli nella nostra dieta.

Scopriamo allora un menù completo per cena per fare il pieno di vitamina D. Partiamo con un antipasto semplicissimo da preparare: le uova ripiene di tonno. Proseguiamo con degli spaghetti con funghi e tonno, entrambi alimenti ricchi di questa vitamina e per secondo un trancio di salmone in padella con i pomodorini. Chiudiamo infine con una torta al cioccolato.

Antipasto: uova ripiene di tonno

Un antipasto sfizioso e carico di vitamina D: sono le uova farcite di tonno. Entrambi questi alimenti infatti sono ricchi di tale sostanza. Per prepararle sarà molto semplice, basterà bollire le uova e poi farcirle con un composto realizzato con il tuorlo dell’uovo, il tonno in scatola, il parmigiano, la maionese e del prezzemolo tritato.

Qui sotto il video con i passaggi.

Primo piatto: spaghetti tonno e funghi

Un primo piatto altrettanto semplice da preparare ma con ingredienti ricchi di vitamina D anche in questo caso, ovvero i funghi e il tonno.

Per preparare gli spaghetti al tonno e funghi vi serviranno anche due pomodori pelati. E per tutto il facile procedimento basterà seguire il video qui sotto.

Secondo piatto: trancio di salmone in padella con pomodorini

Un altro piatto molto semplice da portare a tavola. Il salmone in padella con i pomodorini. Un pesce che apporta un discreto quantitativo di omega 3 e di vitamina D. Per preparare questa facile ricetta potrai seguire direttamente il tutorial qui sotto dove troverai tutti i passaggi.

Dessert: torta fantastica al cioccolato

Chiudiamo questa carrellata di ricette a base di vitamina D con un dolce al cioccolato. Già perché forse molti non lo sanno ma anche il cioccolato è un alimento ricco di questa fondamentale sostanza. E allora prepariamo un torta fantastica e buonissima con tanto cioccolato e uova.

Ecco gli ingredienti

5 uova

6 cucchiai di zucchero

6 cucchiai di olio

6 cucchiai di acqua

6 Cucchiai di Latte

6 cucchiai di farina 00

2 cucchiai Cacao

10 g lievito in polvere

Mescoliamo bene tutti gli ingredienti e poi inforniamo in una teglia da forno a 180°C per 20 minuti. Quindi lasciamo raffreddare.

Quindi avremo bisogno di 250 ml di acqua, 5 cucchiai zucchero, 500 ml di panna da montare e 300 grammi di cioccolato fondente.

Il resto del procedimento è tutto nel video qui sotto.

E se questo menù a base di vitamina D vi è piaciuto provate anche le ricette per fare il pieno di vitamina C.