Assumere vitamina C è importante per rinforzare le difese immunitarie: ecco le ricette per una cena ideale per sconfiggere l’influenza.

Assumere vitamina C durante la stagione invernale è fondamentale per il nostro organismo. I suoi effetti benefici, infatti, sono innumerevoli. Dal rafforzare le difese immunitarie, che in questo periodo sono fondamentali per non farci ammalare, all’azione antiossidante utile a contrastare i radicali liberi.

Non solo, la vitamina C aiuta nella riparazione dei tessuti cellulari, contrasta l’anemia ed è una valida alleata contro lo stress. Insomma un vero e proprio toccasana.

Ecco allora un menù completo, dal primo al dessert, per una cena piena di benessere a base di ricette ricche di vitamina C, utile a sconfiggere anche l’influenza.

Menù completo con ricette a base di vitamina C per rinforzare le difese immunitarie

La vitamina C non è sintetizzata dal corpo umano in maniera autonoma, questo significa che dobbiamo assumerla attraverso l’alimentazione. E non sarà difficile farlo visto che l’acido ascorbico si trova in moltissimi cibi.

Scopriamo allora un menù completo, dal primo al dessert, per una cena a base di vitamina C che potrà esserci utile per contrastare i primi sintomi dell’influenza e rinforzare le nostre difese immunitarie.

Vi avevamo già fornito un menù completo, per pranzo, per rinforzare le difese immunitarie.

Iniziamo con una primo piatto semplice e caldo, adatto all’inverno: una vellutata di cavolfiore, ottima fonte di vitamina C. Proseguiamo con dei petti di pollo all’arancia accompagnati da un’insalata ricca di acido ascorbico, composta da spinaci e melagrana.

Infine, chiudiamo con una buonissima torta a base di kiwi per un carico di vitamina C.

Primo piatto: vellutata di cavolfiore perfetta

La vellutata d’inverno è un must della tavola. Un comfort food che tutti dovremmo consumare specie con l’arrivo del freddo. In tal caso vi proponiamo una ricetta per preparare una vellutata a base di cavolfiore per fare un pieno di vitamina C, visto che questo ortaggio ne è ricco.

Nel video qui sotto troverete tutti i passaggi e i trucchi per realizzarne una perfetta. Dalla giusta quantità d’acqua, che dovrà essere bilanciata con la verdura, al come non fare il soffritto, e infine, come procedere con la frullatura che anch’esso è un passaggio importante.

Secondo piatto: petti di pollo all’arancia

Proseguiamo la nostra cena con dei petti di pollo all’arancia. Uno dei frutti più ricchi di vitamina C. Una ricetta semplicissima che preparerete in poche e semplici mosse. Basterà avere dei petti di pollo e un’arancia, meglio se biologica.

Si procede tagliando la carne a striscioline, poi si infarina, quindi si cuoce in padella con un filo d’olio. Nel frattempo si spreme un’arancia e a cottura quasi ultimata si versa il succo sulla carne. Si lascia cuocere ancora qualche minuto e poi si serve a tavola.

Nel video qui sotto troverete tutti i passaggi.

Contorno: insalata con spinaci e melagrana

Da abbinare ai petti di pollo, ecco un’insalata ricca di benessere formata da spinacino e melagrana. Un contorno non convenzionale che potrete proporre anche nei vostri menù di Natala o della vigilia.

Ottima da preparare in inverno, quando troverete frutta e verdura di stagione. Oltre a spinaci e melagrana tra gli ingredienti ci sono anche pere e noci per un pieno di vitamine, non solo la C, ma anche la A, B1, B2, E e K, senza dimenticare omega-3 e sali minerali.

Per prepararla basterà seguire il video qui sotto con tutti i passaggi.

Dessert: torta kiwi

Chiudiamo questo menù all’insegna del benessere con un dolce sempre a base di vitamina C, ovvero la torta kiwi.

Per prepararla avrete bisogno di:

Ingredienti

3 kiwi

200 g di farina 00

150 g di yogurt naturale

150 g di zucchero

2 uova

50 ml di olio di semi

1 buccia di limone bio grattugiata

1 bustina di vanillina

1 bustina di lievito

zucchero a velo q.b.

Nel video troverete tutti i passaggi della ricetta.

E se questa cena a base di vitamina C, utile a rinforzare le difese immunitarie e combattere i malanni stagionali, vi è piaciuta vi invitiamo anche a dare un’occhiata alla cena antifreddo, ideale per combattere le basse temperature.