In questo periodo è fondamentale aumentare le difese immunitarie: per farlo occorre fare attenzione anche a tavola. Ecco alcune ricette sane e veloci per un pranzo a tutta salute.

Con l’arrivo del freddo il nostro corpo subisce uno stress e le difese immunitarie possono abbassarsi. Ai tanti virus di stagione, che quest’anno si unisce anche il Covid-19, quindi dobbiamo prestare ancora più attenzione.

Per non ammalarsi occorrono delle forti difese immunitarie, (qui alcuni rimedi naturali per rinforzarle), e per averle basterà attenersi ad alcune buone abitudini: fra queste c’è anche quella di comportarsi bene a tavola.

Il nostro sistema immunitario infatti passa anche per ciò che mangiamo, e se ci nutriremo con alimenti sani ne gioverà tutto l’organismo. Scopriamo allora un pranzo a base di ricette sane e veloci per rinforzare le difese immunitarie.

Menù completo: dal primo al dessert per rinforzare le difese immunitarie

Quello che vi proponiamo oggi è un pranzo a base di ricette utili a rinforzare il sistema immunitario perché ricche di sostanze benefiche per il nostro organismo, come vitamine, sali minerali, antiossidanti e chi più ne ha più ne metta. Partiamo dunque con una zuppa di cavolo verza, tipico ortaggio di questo periodo. Scopri anche perché è importante consumare frutta e verdura di stagione.

Passando per un secondo piatto ricco di omega-3: lo sgombro all’arancia e curcuma e chiudiamo con un dessert che è un vero e proprio concentrato di benessere: il centrifugato di mela, kiwi e zenzero.

Scopriamo tutte le ricette sane e veloci per rinforzare il sistema immunitario in vista della stagione più fredda dell’anno.

Primo piatto: zucca di cavolo verza

Ingredienti per 4 persone

1 cavolo verza

1 litro di brodo vegetale

8 fette di pane integrale

1 peperoncino fresco

4 cucchiai d’olio extravergine d’oliva

Procedimento

Lavate il cavolo verza e togliete le foglie esterne, poi cuocetelo in acqua salata e una volta cotto, dopo circa 10-15 minuti scolatelo e strizzate le foglie così da eliminare l’acqua. Poi tagliatelo a striscioline.

Una volta che il brodo vegetale raggiunge il bollore aggiungete il cavolo verza e lasciate cuocere qualche minuto.

Nel frattempo abbrustolite il pane e poi mettetelo nel fondo della scodella. Una volta pronta la zuppa, con un mestolo, versatene una quantità sufficiente sul piatto quindi irrorate con dell’olio evo e spolverate sopra il peperoncino precedentemente sminuzzato.

Secondo piatto: sgombro arancia e curcuma

Proseguiamo il nostro pranzo con un piatto semplice da preparare ma che vi fornirà una discreta quantità di omega-3, visto che lo sgombro è tra i pesci più ricchi di questa sostanza. Gli omega-3 sono degli acidi grassi essenziali utili per rafforzare le difese immunitarie nel nostro organismo.

La curcuma poi è considerata un antibiotico naturale ma anche un immunostimolante in grado di rafforzare, anche in questo caso, le difese immunitarie. Inoltre, aiuta l’organismo a purificarsi, svolgendo un’azione detox.

Le arance non hanno bisogno di presentazioni, infatti, sono uno dei frutti più consumati dell’inverno, tipici di questa stagione, ricchissimi di vitamina C, fondamentale per sostenere il sistema immunitario. Tale sostanza ci protegge dalle infezioni e stimola la produzione di anticorpi.

Vediamo subito cosa occorre per preparare questo piatto ricco di salute.

Ingredienti per 4 persone

4 sgombri da circa 3 etti l’uno

3 arance grandi

4 cucchiaini di curcuma

olio evo

sale q.b.

Per il procedimento basterà seguire il video sopra.

Dessert: centrifugato di mela, kiwi e zenzero

Infine, chiudiamo con un pieno di vitamine e sali minerali: il centrifugato di mela, kiwi e zenzero. Questa bevanda vi fornirà un carico di energia depurandovi e offrendovi la giusta quantità di proprietà utili a rafforzare le difese immunitarie.

Per prepararlo basterà avere mele biologiche, kiwi e una radice di zenzero fresca. Mentre per il procedimento basterà seguire il video qui sotto.

E se questo pranzo a base di ricette per stimolare le difese immunitarie ti è piaciuto scopri anche il pranzo a base di arance, frutto tipico della stagione invernale.