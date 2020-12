Eliminare gli acari della polvere in casa non è poi così difficile, scopri come farlo con alcuni semplici accorgimenti.

La pulizia della casa è davvero importante non si deve mai trascurare, visto che si trascorrono diverse ore della giornata. Spesso la fretta e i tanti impegni non permettono di pulire bene e in profondità, ma si deve porre maggiore attenzione se in casa ci sono soggetti allergici agli acari della polvere. Questi sono microrganismi invisibili, quindi non è così facile vederli e sbarazzarsene. Purtroppo gli acari possono causare allergie, asma bronchiale, prurito e quindi sarebbe opportuno capire come eliminarli.

Talvolta si pensa che sia davvero impossibile potersene sbarazzare, ma esistono metodi infallibili che vi possono aiutare ad eliminare eventuali acari della polvere presenti in casa, scopriamo quali.

Metodi infallibili per eliminare gli acari della polvere

La pulizia degli ambienti domestici andrebbe fatta a prescindere dalle eventuali allergie, visto che è salutare per il benessere di tutti i componenti della famiglia.

Innanzitutto ogni giorno si deve far arieggiare le stanze per almeno mezz’ora, inoltre è necessario far arrivare la luce, visto che gli acari amano vivere in ambienti al chiuso e buio. Facendo arieggiare le stanze si potrà respirare aria sana. Approfittate il mattino quando sistemate il letto, aprite le finestre e balconi per far cambiare aria. Un gesto semplice che va fatto a prescindere anche le giornate piovose e fredde non lo permettono. Quando ordinate i letti togliete le lenzuola e spolverate all’aria, stesso discorso vale per i copridivani se ci sono, toglieteli e spolverati.

Ricordate che dopo aver fatto arieggiare le stanze è necessario eliminare ogni traccia di polvere dai pavimenti, non utilizzate la scopa perchè spostate la polvere da una zona all’altra, molto efficace è l’azione dell’aspirapolvere. Spesso in dotazione escono accessori per rimuovere anche la polvere dai divani e materassi, sedie imbottite e letto. Il materasso si può pulire in questo modo, cliccate qui.

Solo l‘aspirapolvere non aiuta da sola, si deve passare ogni giorno, anche più volte in un giorno e non solo è necessario pulire spesso con acqua e detergenti specifici. I pavimenti si devono pulire regolarmente con detergenti che proteggono l’ambiente e le persone che ci vivono. Però non tutti i pavimenti vanno lavati allo stesso modo e con gli stessi prodotti, scopriate in dettaglio come fare

Un consiglio per evitare che gli acari si annidano su cuscini, mettete delle federe antiallergiche. In questo modo evitate di lavare spesso i cuscini.

E’ necessario porre attenzione anche al cambio delle lenzuola dove possono ritrovarsi facilmente gli acari su federe di cuscini e lenzuola. E’ opportuno quindi lavarli più spesso anche 2 volte a settimana, con un lavaggio a temperature superiori ai 30° gradi. Oltre al normale detersivo che utilizzate aggiungete un pò di bicarbonato, non solo vi garantirà un bucato brillante, eliminerà le macchie e annienterà batteri e germi.

Basta aggiungere due cucchiai al bucato per ottenere risultati soddisfacenti. Non fare lavaggi di lenzuola con altri capi, per evitare che gli acari passino da un luogo a un altro.. Inoltre potete pulire con il vapore per eliminare gli acari, scopri come fare.