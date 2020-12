In queste serate dicembrine, quando si torna a casa dopo una lunga giornata di lavoro, la voglia di un cibo caldo e confortante si fa sentire. Ecco un menù completo per una cena antifreddo.

Menù completo per una cena antifreddo

Si avvicina il Natale e con esso anche le temperature si abbassano. Dopo una lunga giornata fuori casa, quando si rientra, la voglia di cibo caldo e buono diventa impellente. Ecco che allora vi proponiamo un menù completo per una cena antifreddo.

Partiamo con una zuppa di orzo perlato e verdure, un comfort food per antonomasia. Cosa può riscaldare pancia e cuore più di una zuppa quando fuori fa un freddo tremendo?

Proseguiamo con un secondo piatto altrettanto confortante e particolarmente adatto per essere consumato quando è freddo, ovvero, lo spezzatino di manzo con patate e mele e infine chiudiamo in bellezza con una torta di pane al cioccolato.

Primo piatto: zuppa di orzo perlato con verdure

La zuppa è uno dei piatti tipici dell’inverno ideali per essere consumati quando le temperature si abbassano perché riscalda e dona una sensazione di benessere.

In questo caso abbiamo scelto una zuppa di orzo perlato, un cereale nutriente e ricco di proteine, e verdure. Dall’effetto saziante ma con poche calorie questo piatto è particolarmente adatto per contrastare il freddo aiutando l’organismo anche grazie alle sostanze nutritive da cui è composto. Potremo consumare questa deliziosa zuppa con delle fette di pane abbrustolite.

Per prepararla vi serviranno 70 grammi di orzo perlato a persona, una patata piccola per porzione, carota, cipolla e sedano per il soffritto, olio evo, sale e pepe. Potrete inoltre arricchirla anche con del porro, e altri odori come prezzemolo, erba cipollina e alloro.

Secondo piatto: spezzatino di manzo con mele e patate

Vi avevamo già dato alcune dritte per preparare uno spezzatino tenerissimo e gustoso. In questo caso, oltre alla classica ricetta con le patate aggiungiamo un paio di mele verso la fine ed il gioco è fatto.

Per preparare questo spezzatino avrete bisogno di:

Ingredienti

600 g di vitello

500 g di patate

1 carota

1 cipolla

2 mele

1 costa di sedano

concentrato di pomodoro q.b.

farina q.b.

mezzo bicchiere vino bianco

brodo o acqua q.b.

alloro o rosmarino

sale q.b.

pepe q.b.

olio evo q.b.

Seguite il procedimento del video e aggiungete le mele verso fine cottura della carne.

Dessert: torta di pane al cioccolato

Chiudiamo questa cena antifreddo con un dolce al cioccolato. Quale cibo più del cioccolato può donare una sensazione confortante contro il freddo? Se ci pensiamo anche una cioccolata calda e cremosa è ideale da offrire come merenda d’inverno.

Qui vi proponiamo invece la ricetta della torta di pane al cioccolato, ottima da preparare se avete pane avanzato in gran quantità.

Ecco gli ingredienti:

250 g di pane raffermo

350 ml di latte

panna 100 ml

90 g di zucchero

80 g di burro

2 uova

55 g cacao

80 g di gocce di cioccolato

mezzo cucchiaino di lievito vanigliato

Ed ora non resta che seguire il procedimento per prepararla nel video qui sopra.