Elisabetta Gregoraci è stata travolta al centro della polemica per aver una frase infelice su Giulia Salemi durante una diretta su Instagram con Enock e Francesco Oppini: il web è in rivolta.

Elisabetta Gregoraci, nonostante il suo percorso al Grande Fratello Vip sia terminato da qualche tempo, è comunque uno dei personaggi più discussi di questa quinta edizione del reality show di canale 5. In queste ore, infatti, il nome si ritrova al centro dell’ennesima polemica. Che cosa è successo?

Nelle scorse ore la conduttrice ha scelto di fare una diretta su Instagram in compagnia di Francesco Oppini ed Enock e durante il corso di questo momento, con tutti i fan in collegamento, ha letto un commento di un utente fatto sulla sua nemica amatissima Giulia Salemi, che poche è ore fa è stata stroncata a Mattino 5.

La frase non è affatto piaciuta al popolo della rete, anche perché sarebbe perfino arrivato un commento, decisamente poco lusinghiero, anche su Dayane Mello con cui il trio ha avuto qualche problema durante il loro percorso nella casa più spiata d’Italia.

Web si scaglia contro Elisabetta Gregoraci: “Sei incoerente!”

Elisabetta Gregoraci, durante il corso della diretta su Instagram, ha pronunciato le seguenti parole: “Mi dicono che Giulia Salemi è in calore“.

La frase ovviamente non è delle migliori, in quanto decisamente poco elegante. Per questo motivo il popolo della rete non ha non solo apprezzato che una donna dica certe cose nei confronti di un’altra donna, ma soprattutto da lei che durante il corso della sua esperienza al GF Vip si è duramente arrabbiata con Antonella Elia perché l’aveva definita una gatta in calore, ma non solo.

Elisabetta, durante il corso della diretta, ha anche letto un commento che dava della capra da Dayane Mello. “Questo non l’ho scritto io” si è giustificata ridendo, ma il popolo della rete non ha apprezzato queste parole anche se non scritto da lei in quanto secondo loro non avrebbe dovuto riportarle.

Una donna perfida, infantile ed egocentrica, che uscita dalla casa può mostrarsi per come è realmente, senza nascondersi dietro a preghierine e finto buonismo… Puoi avere i soldi (di tuo marito) ma sei vuota e finta!

Mai piaciuta sta raccomandata!!! #gfvip #GFVIP5 #prelemi https://t.co/Kaz6D21MN6 — Betty 🌺🌸🌷🦋 (@bettyboop2427) December 15, 2020

Ed ecco a voi il livello di bassezza del trio Barwuah-Oppini-Gregoraci. NON SIETE DEI CLOWN,SIETE L’INTERO CIRCO🤡🤡🤡 #GFVIP #rosmello pic.twitter.com/U13KeQuAOI — 38%👑 (@dayane__mello) December 15, 2020

Ma la Gregoraci che nella diretta dice “leggo che la Salemi è in calore” e “fuori quella capra di Dayane”? Ma quanto puoi essere squallida? Sempre più la dimostrazione che i soldi non ti rendono una signora ma signora si nasce. #GFVIP — 🤍 (@taissawife) December 15, 2020

Elisabetta Gregoraci è finita al centro della polemica, in quanto in molti hanno ritenuto scorretto il suo comportamento perché a differenza di Antonella Elia, lei avrebbe sparlato alle spalle delle concorrenti. Anche se in realtà lei si stava limitando a leggere dei commenti online che forse non avrebbe dovuto riportare pubblicamente.