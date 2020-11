Cioccolata calda: il trucco per farla densa e cremosa

Con l’arrivo dei primi freddi torna la voglia di cioccolata calda. Scopri il trucco per farla densa e cremosa.

Quando arrivano i primi freddi torna anche la voglia di stare sul divano, sotto a una coperta, di fronte a un bel film in tv e sorseggiando un’ottima cioccolata calda.

Un elemento immancabile delle fredde serate autunno-invernali ma ideale anche da degustare per merenda con qualche biscottino ad accompagnarla.

La cioccolata calda, però, diciamoci la verità, non è buona se non è densa e cremosa. Scopriamo allora il trucco per prepararla squisita e bella lucida come al bar.

Ecco il trucco per preparare la cioccolata calda densa e cremosa

L’autunno ha riportato con sé la voglia di consumare cibi e bevande più calorici. E immancabilmente è tornata la voglia di gustare una squisita cioccolata calda, densa e cremosa come quella del bar.

Senza utilizzare i vari preparati che si trovano in commercio, a cui basta aggiungere solo il latte, vi forniamo la ricetta per prepararla in 5 minuti buona come quella del bar.

Premesso che esistono più versioni della ricetta, c’è chi utilizza il cioccolato fondente, chi solo il cacao amaro, chi entrambi. In questo caso dopo aver fatto alcuni tentativi, vi forniamo quella che secondo noi è la ricetta più equilibrata per gusto, né troppo dolce, né troppo amara, e per consistenza.

Poi ovviamente se la desiderate più o meno liquida dovrete aggiungere o togliere un po’ di latte. Il risultato sarà una cioccolata calda in tazza densa, lucida e cremosa degna di quella che potreste consumare al bar. Ma vuoi mettere poterla avere sempre a disposizione anche a casa?

Allora senza perdere altro tempo tuffiamoci nella ricetta super golosa.

Ingredienti per 2 tazze di cioccolata calda

70 g di cacao amaro in polvere

400 g di latte intero (o senza lattosio)

100 g di zucchero

30 g di fecola di patate (in alternativa maizena)

Preparazione

Vi anticipiamo che si tratta di una ricetta facilissima da realizzare e con il grande vantaggio di utilizzare un solo pentolino. Di conseguenza non dovrete sporcare tutta la cucina.

Munitevi di una frusta quindi iniziate a versare in un pentolino cacao, zucchero e fecola, e mescolateli fra di loro.

A questo punto aggiungete a filo il latte, ma all’inizio sono 100 grammi. E mescolate bene con la frusta fino ad ottenere un composto assolutamente privo di grumi e molto denso.

Quando avrete raggiunto la giusta consistenza ponete il pentolino sul fuoco lento e continuate, ma sempre a filo, ad aggiungere i restanti 300 grammi di latte. Continuando a mescolare bene con la frusta.

Nel giro di circa 3 minuti la vostra cioccolata si sarà addensata a dovere. Se reputate che sia venuta addirittura troppo densa potrete sempre aggiungere un po’ di latte. Ma questo lo valuterete una volta pronta. Farete sempre in tempo ad aggiungerlo alla fine.

Quando sarà pronta la potrete servire in tazza e decorarla, se proprio siete dei veri golosi, con della panna montata e una spolverata di cacao amaro sopra.

Inoltre, sarà ottima da degustare con degli sfiziosi pasticcini.