E’ importante che il caffè si conservi in modo corretto per preservarne l’aroma, ma spesso si conserva nel modo sbagliato, scopriamo quale.

La conservazione degli alimenti in cucina è importante per garantire a lungo le caratteristiche organolettiche, così da preservarne l’odore e la qualità.

Ci sono cibi che devono essere conservati in frigo altri in dispensa ma è necessario porre la giusta attenzione, perchè la cattiva conservazione potrebbe compromettere la qualità finale.

Particolare attenzione deve essere posta sia agli alimenti freschi che sono facilmente deperibili che quelli secchi, ci sono alimenti come il tè, caffè che emanano un profumo particolare. Quindi è importante conservare nel modo corretto per non far disperdere l’aroma. Ma molte persone hanno l’abitudine di conservare in frigo il caffè perchè così da preservarne la qualità e l’aroma. Ma è corretto procedere così?

Come conservare caffè senza commettere errori

Il caffè in polvere o in chicchi è un alimento presente in tutte le case, utile per preparare una buona tazza di caffè, anche se negli ultimi anni le macchine da caffè con cialde e capsule hanno preso il posto della classica moka. Ma ci sono anche macchine da caffè che utilizzano la polvere o chicchi di caffè dipende dal modello.

Per alcuni italiani bere una tazzina di caffè è un abitudine, un rituale che non deve mai mancare soprattutto appena svegli, sono poche le persone che non riescono a rinunciare ad una tazza di caffè, che sia ristretto, macchiato, lungo o decaffeinato, è sempre un piacere berlo.

Il caffè è una bevanda che per molti da la carica in più per affrontare la giornata intensa, motivo per cui è importante porre la giusta attenzione. Ma il caffè si può conservare in frigo?

In molti pensano che le temperature basse preservano la qualità del caffè, ma non è per nulla vero, purtroppo a lungo andare può far perdere i pregi al caffè. Ogni volta che si apre il frigo e si prende il caffè per preparare una buona tazza si creerà uno sbalzo termico, che creerà condensa all’interno del contenitore. Tutto ciò si ripercuoterà negativamente sulle caratteristiche organolettiche del caffè, facendo perdere l’aroma e il sapore deciso.

I nemici del caffè sono:

aria

umidità

calore

luce

Quindi è necessario fare attenzione, quindi come si può conservare al meglio? Il caffè ha un profumo e un aroma inconfondibile, capace di attrarre anche i consumatori non abituali.

Come tutti gli ingredienti secchi ha una data di scadenza entro la quale il caffè si può consumare ma solo se si è prestata la giusta attenzione. Gli organi di senso possono percepire se il caffè mantiene ancora l’aroma e il gusto, quindi è opportuno conservarlo nel modo corretto, scopriamo quale.

Il caffè si deve conservare in contenitori ermetici così da garantire la freschezza e l’aroma a lungo termine, si consiglia in un contenitore piccolo così da non avere per un tempo grandi il caffè. Magari potete fare una stima di quanto caffè consumate in un paio di settimane e di conseguenza vi regolate. Il contenitore inoltre non deve essere trasparente perchè la luce potrebbe filtrare, si sa che la luce è uno dei nemici del caffè.

Ricordate che ogni volta che prendete il caffè dovete sempre chiudere bene il contenitore per non far disperdere l’aroma. Il contenitore a chiusura ermetica lo mettete in dispensa che deve essere un luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore. La temperatura ideale oscilla dai 15 ai 25 gradi con un’umidità del 50%. Tenete sempre pulita la dispensa!

Inoltre la data di scadenza va sempre rispettata, però ricordate che il caffè va aperto solo quando dovete utilizzarlo, quindi non ha senso aprire confezioni se ne avete ancora in dispensa nel barattolo. Purtroppo una volta che la confezione di caffè è stata aperta, entra aria e di conseguenza si potrebbero perdere le caratteristiche organolettiche.

Curiosità

Sfatiamo credenze, miti e leggende secondo le quali nel barattolo del caffè va aggiunto la buccia di mela o un tappo di sughero per preservarne l’aroma, ma non è per nulla vero.

Ricordate che è consigliabile una volta aperta la confezione del caffè, di conservarlo in un contenitore ermetico piccolo e ben sigillato!