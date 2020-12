L’Organizzazione mondiale della sanità tranquillizza i bambini: “Babbo Natale è immune al Covid-19 e consegnerà i regali”.

Buone notizie per i bambini di tutto il mondo. “Babbo Natale è immune al Covid-19 e consegnerà i regali la notte di Natale”. A tranquillizzare i più piccoli ci pensa Maria Van Kerkhove, capo epidemiologo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, durante un briefing sull’emergenza sanitaria globale.

L’epidemiologa, responsabile dell’Oms per la gestione della pandemia, ha così voluto rassicurare i bambini di tutto il pianeta che, ora più che mai, con la pandemia si ritrovano pieni di ansie, dubbi e insicurezze sul futuro, lontani dai nonni e dai parenti.

“Abbiamo parlato brevemente con lui e ci ha detto che sta molto bene ma che è molto indaffarato in questi giorni”, come si evince dal messaggio dell’epidemiologa dell’Oms. Scopriamo di più.

Santa can travel, but we all must make the right decisions to keep us & our loved ones safe during the upcoming holidays

In areas where #COVID19 is spreading, please limit contact with those outside of your home during the holiday season#DoItAll #InThisTogether @WHO https://t.co/MnBebRY4NM

