Moda sostenibile: le app migliori per acquistare vestiti usati

Moda sostenibile: ecco le app che ti permettono di acquistare abiti usati, vintage o di seconda mano.

Acquistare l’usato, come gli abiti second hand è uno dei tanti modi per contribuire in modo virtuoso ad allungare la vita dei capi di abbigliamento, con un approccio totalmente sostenibile. Da un lato venderli, può svuotare il tuo guardaroba dagli abiti che non utilizzi più; dall’altro acquistare ti permette di dare una seconda vita ad abiti, maglioni, pantaloni che altrimenti finirebbero nella spazzatura.

Siete curiose di saperne di più? Ecco le migliori app, selezionate da noi, che potrebbero rendere memorabili i vostri acquisti.

Svuotare e riempire il guardaroba: ecco le app migliori

Oltre a svuotare il vostro guardaroba, fare acquisti fashion “second hand” è virtuoso a livello ambientale, etico e sociale. Dunque contribuisce a migliorare l’ambiente che ci circonda.

Per questo motivo, le applicazioni e i siti che permettono di comprare e vendere moda di seconda mano, sono i nostri alleati. Perché oltre a tutti i vantaggi già citati legati all’ambiente, queste app permettono di fare “eco“, economia anche per il nostro portafoglio, facendoci spendere meno e dunque risparmiare.

Che aspettate quindi? Ecco tre app che potrebbero fare al caso vostro!

Armadio Verde

Si tratta di un sito in cui è possibile acquistare o cedere, vestiti di seconda mano sia per uomo, donna e bambini.

Si basa su un acquisto basato sulle stelline. Più stelline hai più hai credito per acquistare abiti (che costano davvero poco). Le stelline si racimolano mettendo in vendita i propri vestiti, più i vestiti rispettano determinati criteri più stelline si ricevono più crediti si hanno per nuovi acquisti. Vengono a ritirare i vestiti direttamente da casa, basta metterli dentro uno scatolone e dichiarare le misure.

Maimesso

Maimesso è il primo “re-commerce” che viene a prendere gli abiti mai messi direttamente a casa nostra, gratuitamente, prenotando il ritiro del corriere. Basta metterli in una scatola, come Armadio Verde.

Si può anche comprare, scegliendo tra abiti nuovi con cartellino oppure tra nuovi pre-owned a prezzi molto convenienti.

Gli abiti vengono fotografati e venduti su Maimesso a un buon prezzo e il cliente guadagnerà il 40% senza dover fare nient’altro se non decidere di cosa disfarsi.

Se i capi dovessero poi risultare invenduti, è possibile richiederli indietro oppure permettere a Maimesso di donarli in beneficienza. Un circolo virtuoso che aiuta l’ambiente e anche il nostro portafogli.

Vinted

Sicuramente la più popolare, ormai tutti parlano di lei. Vinted è l’app più famosa per lo scambio/vendita di abiti usati.

Con Vinted acquistare e vendere vestiti di seconda mano e abiti usati non è mai stato così semplice. L’applicazione vanta una community internazionale e in costante crescita (grazie anche alle pubblicità televisive). Oltre a vendere vestiti per adulti e bambini su Vinted è possibile vendere anche articoli per la casa, sotto la categoria Home.

Secondo l’applicazione è possibile vendere in modo semplice, basta fare una foto, caricarla e decidere il prezzo di vendita. Tantissimi brand e prodotti che ormai non è più possibile trovare in negozio.