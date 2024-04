Primavera, idee outfit per essere trendy ed eleganti in ufficio

Finalmente è arrivata la bella stagione: i capi must have da mettere nell’armadio per un outfit da ufficio comodo e impeccabile

Tempo di rinnovare il guardaroba, riporre cappotti e maglioni, e abbracciare una nuova estetica fresca e luminosa anche nell’ambiente lavorativo! Come creare un outfit da ufficio per la primavera che sia comodo ma non noioso, professionale e allo stesso tempo glam?

Dai brand più rinomati ai negozi fast fashion, la moda offre veramente l’imbarazzo della scelta. Possiamo scegliere e combinare tanti capi, dai blazer alle camicie, dalle gonne midi agli abiti in lino o cotone, che uniscono la leggerezza di questa stagione ad uno stile professionale.

E poi naturalmente personalizzare il nostro look con accessori, scarpe e borse dai colori vivaci. Quali sono le tendenze che dominano la scena fashion quest’anno, i look e gli accostamenti a cui ispirarsi per creare il nostro outfit da ufficio? Ecco qualche idea, e ricorda che per l’outfit da ufficio la parola d’ordine è una: sobrietà.

Outfit da ufficio, l’essenza del classico rivisitato

Per iniziare la giornata lavorativa con un tocco di eleganza senza tempo possiamo optare per un blazer dal taglio impeccabile, magari in una tonalità pastello come il rosa cipria o il celeste chiaro per aggiungere un tocco di freschezza all’outfit.

Brand come Hugo Boss e Max Mara offrono blazer dalla vestibilità perfetta e dai tessuti di alta qualità, ideali per creare un look professionale ma alla moda. Anche negli store dei brand low cost come Zara ed H&M si trovano una varietà di giacche e abiti in colori allegri e primaverili.

Per mantenere un tono formale, ma giocoso, abbina il blazer a una camicia bianca, grande evergreen insieme alla camicia azzurra. Oppure opta per una camicetta a pois o a righe sottili. Puoi scegliere una camicia in cotone leggero o seta, a seconda del clima e del tuo stile personale.

Altra tendenza di questa stagione sono i look monocromatici: tailleur giacca o pantalone con camicia o top tutto nello stesso colore, compresi gli accessori. E i jeans possiamo indossarli anche in ufficio? La risposta è sì, ma scegliendone un modello classico e abbinandolo a capi formali come camicetta e golfino. Niente ripped jeans e t-shirt colorata, per intenderci.

I dettagli che fanno la differenza

Per aggiungere un tocco di originalità al tuo outfit da ufficio primaverile, punta su dettagli chic e femminili. Opta per una gonna midi a ruota, magari in una stampa floreale o a pois, che aggiunga un tocco di vivacità al tuo look.

Molti brand, come ad esempio Elisabetta Franchi e Luisa Spagnoli, propongono gonne midi eleganti e sofisticate, perfette per sfoggiare uno stile primaverile senza rinunciare alla professionalità.Altra opzione di look per l’ufficio è il completo mannish black and white: un pantalone nero a sigaretta da indossare con una camicia bianca in un modello ultra femminile, aggiungendo volendo una cravatta.

Un’alternativa al classico completo con gonna o pantalone è la tuta, di grande tendenza anche per l’outfit da ufficio, da abbinare ad una giacca. A proposito: la giacca sciancrata resta sempre un evergreen, anche se quest’anno la tendenza sono i modelli oversize e con le spalle larghe.

Accessori, il tocco finale per completare l’outfit da ufficio

Puoi completare il tuo look con accessori raffinati che riflettano il tuo gusto personale. Opta per una borsa in pelle, e non necessariamente in una tonalità neutra come il beige, il marrone o il nero, perché il trend di questa stagione sono le borse colorate. E poi scegli con cura le calzature e i gioielli che aggiungeranno un tocco di glamour al tuo look.

Le scarpe da indossare in ufficio dovrebbero essere comode, ma se ami i tacchi e non puoi proprio farne a meno, puoi indossare un paio di décolleté a punta che allungano la figura e conferiscono un’aria sofisticata al tuo outfit.

L’alternativa è un paio di slingback, che sono di grande tendenza. Oppure un paio di ballerine, che quest’anno vengono proposte in una varietà di stili e colori. Quanto ai gioielli, punta su pezzi minimal e raffinati che aggiungano un tocco di luminosità all’insieme.

Come una collana sottile con un pendente delicato, oppure per un paio di orecchini a cerchio. Il consiglio è quello di investire parte del tuo budget in uno o più pezzi costosi, e di abbinarli a capi meno cari. È sempre l’attenzione ai dettagli a fare la differenza e a permetterci di creare un outfit che ci faccia sentire sicure di noi stesse e alla moda, anche mentre affrontiamo le sfide della nostra giornata lavorativa in ufficio.