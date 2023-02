Il jeans che tanto amiamo è ovunque! Ricopriamoci con stile

Da Fendi a Balenciaga sono molti i brand che hanno proposto accessori e capi in jeans per le nuove collezioni. Questo ritorno ai primi anni Duemila renderà felici le più nostalgiche ma allo stesso tempo non sembrano giustificati certi prezzi per borse che anziché essere in vera pelle sono semplicemente in jeans. In ogni caso val la pena scoprire le novità più alla moda.

Telefilm del passato che a grande richiesta spopolano su Netflix, video musicali girati quest’anno e film ambientati nel futuro. Strano a dirsi ma a parità di qualità artistica ed in tipologie così diverse, il comune denominatore in ambito fashion sono i jeans. Per gli accessori realizzati in questo materiale si va ad ondate alternate di amore folle ed insuccessi ma ora che il denim è tornato protagonista proprio non dobbiamo lasciarcelo sfuggire.

Outfit ed accessori in jeans 2023 – Fonte_ Chedonna.itVale anche andare nella cabina armadio (o in cantina o, ancor più probabile, a casa dei genitori) a trovare quella vecchia borsa firmata in jeans che si può definire vintage a tutti gli effetti. Basta unirsi a questo richiamo casual chic di protesta.

Denim mania: cosa comprare, quando sfoggiarlo e perché farlo ad ogni età

Come borse di jeans piacerà senza dubbio la shopping di Prada, modello già in voga tempo fa, oggi riproposto in versione media. La giardiniera con doppia maniglia e tracolla in tessuto ha il grande logo serigrafato in nero su entrambi i lati. Il prezzo è di 1400 euro.

Abbinarla ad un paio di jeans non è una follia ed i Bell bottom a vita alta di Actitude by Twinset (91 euro già scontati del 50%) sono l’ideale. Il taglio scampanato ed il doppio risvolto sono un chiaro omaggio agli anni Settanta quindi una maglia a righe orizzontali colorata come proposta dalla modella o un dolcevita rosso o rosa tinta unita andranno benissimo.

Due le fazioni riguardo agli stivali, i comodi con zeppa e quelli con tacco a spillo alti anche sulla gamba. Nel primo caso sono da tener presente i famosi Shark Lock di Givenchy in denim chiaro, inconfondibili per i lucchetti esterni, uno argentato e l’altro dorato sulle due parti. Costano 1895 euro. I Paris Texas (795 euro su MyTheresa)

Ovviamente se siamo fuori forma meglio puntare sullo scuro e lasciare il chiaro per la bella stagione sì ma anche per un corpo più snello visto che sottolineerà il volume. Questo magico tessuto ringiovanisce sempre e ci fa sentire belle! Abbiamo solo l’imbarazzo della scelta.

Silvia Zanchi