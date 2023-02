Sembrano caramelle, ma non lo sono: ecco perché tra gli influencer vanno a ruba!

La grande novità in fatto di beauty ha conquistato tutti gli influencer: agli occhi di tutti sembrano caramelle ma la verità è un’altra…

Sul web siamo soliti vederne davvero molte: gli influencer, infatti, lavorano principalmente con i loro canali social grazie agli sponsor, che propongono loro prodotti di diversa natura a scopo pubblicitario. In tantissimi, ormai, stanno consigliando qualcosa di davvero molto particolare che, a primo impatto, potrebbe destare perplessità, ma in realtà nasconde di più di quel che possa sembrare…

Ebbene sì, guardando quest’immagine, ti daranno idea dei classici orsetti gommosi, le canoniche caramelle di cui i bambini vanno ghiotti, ma sotto c’è molto di più. Ci teniamo a precisare che gli influencer, pur proponendoli spesso per via sponsorizzata, quasi sempre testano i prodotti che pubblicizzano, dunque non si basano sul fine di vendita fine a sé stesso.

Tornando a noi, questi orsetti sono dei veri e propri integratori alimentari, creati in questo incredibile formato soprattutto per aiutare chi ha difficoltà ad inghiottire le pillole. Sono di base privi di glutine ed additivi, oltre che rigorosamente vegani: tutte le loro caratteristiche, infatti, sono ricreate solo tramite coloranti e aromi naturali.

Gli orsetti di Bears with Benefits vanno a ruba: ecco perché

Sono ormai tantissime le influencer che si sono affidate ai prodotti di Bears with Benefits: questo in quanto l’azienda propone davvero tantissime varianti, pensando quindi a diverse tipologie di necessità ed esigenze. Vi illustriamo qualcosa in più in merito ai loro prodotti scorrendo in basso…

Ah- Amazing Hair: integratori vegano e senza zucchero (presente la stevia) che aiutano a rinforzare i capelli, ma anche pelle ed unghie.

Spicy Girl: integratori con estratto di curcuma, di radice di zenzero, di pepe nero e vitamina C. Hanno lo scopo di preservare il normale funzionamento del sistema immunitario e proteggere le cellule dallo stress ossidativo.

One in a Billion Gut Vitamin: integratori con Bacillus Coagulans, inulina e vitamina B6. L'azione dei probiotici dovrebbe aiutare a mantenere l'equilibrio dell'intestino e della flora intestinale.

Trust Your Gut: integratori senza zuccheri aggiunti con aceto di mele, vitamina B6, acido folico, iodio e vitamina B12. Anche in questo caso, hanno lo scopo di preservare il benessere intestinale, aiutare il metabolismo e favorire la depurazione.

e Eat Your Supergreens: integratori con vitamine, minerali ed estratti vegetali. Anche loro nascono per supportare il sistema immunitario, ma anche per ridurre stan­chezza e affaticamento.

One Bear a Day: classici integratori multivitamici con vitamine A, B6, B 12, C, D, E e niacina. Senza zucchero e a base di stevia.

Bootylicious Shape: collagene cosmetico (senza zucchero e a base di stevia) con OPC e vitamina C ed E nel complesso di principi attivi. Nascono per sostenere fermezza, tono e rassodamento della pelle su tutto il corpo.

Hay Sunshine Sun: integratori senza zucchero con vitamina D e principi attivi per contribuire al benessere generale, favorendo il normale funzionamento del sistema immunitario e la cura di ossa e i muscoli.

Born This Way: integratori anti età senza zucchero e a base di stevia con acido ialuronico, coenzima Q10, vitamina C ed E. Collagene cosmetico pensato per pelle matura e perdita di elasticità.

Super Snooze Sleep: integratori con melatonina e vitamina B6, per regolare il sonno e all’attività ormonale. Senza zucchero e a base stevia.

E questi sono soltanto alcune delle alternative, potete scoprirle tutte visitando il loro sito web: avrete anche la possibilità di creare dei cofanetti, dunque alcuni kit con i vostri integratori preferiti.