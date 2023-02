Taglio scalato con doppie punte? Con questi prodotti non le noterà più nessuno!

Le doppie punte ti assillano da sempre? Ecco alcuni rimedi che ti consentiranno di dirgli addio e, sopratutto, di far sì che non si notino.

Il problema delle doppie punte è più comune di quanto si pensi e riguarda, in modo particolare, chi ha i capelli lunghi. Con il passare del tempo, infatti, capita che proprio la parte finale della chioma che è anche quella più sfruttata, finisca con il rovinarsi. Le punte si spezzano portando appunto alle così dette doppie punte. E tutto con un risultato poco piacevole alla vista.

Ovviamente un modo semplice e pratico per ovviare al problema è quello di tagliare l’ultima parte della chioma. Ciò, però, può risultare difficile se si ha un taglio scalato che parte magari dall’alto e che con una sforbiciata potrebbe portare ad un ancor più spiacevole effetto fungo. Come agire in questi casi? Per fortuna ci sono dei prodotti che possono esserti davvero utili e che sono in grado di andare a riempire proprio le zone dove i capelli appaiono spezzati.

Come rimediare all’effetto doppie punte su un taglio scalato

Se hai un taglio scalato che adori ma che sai di non poter accorciare, le doppie punte saranno sicuramente un problema non indifferente. Per fortuna ci sono diversi rimedi che possono venirti in soccorso e che sono in grado di nutrire i tuoi capelli in modo da riempirli e da non far notare che sono appunto spezzati.

Tra i più noti ci sono l’olio di mandorle da lasciare in posa per 20 minuti o il burro di karitè che una volta applicato tra le ciocca (basta metterne un po’ tra le mani e passare le stesse tra i capelli) è in grado di fare il miracolo. Volendo usare prodotti esclusivamente casalinghi, l’avocado sulle punte, rende le stesse più morbide. E lo stesso può dirsi per gli impacchi a base di miele, ingrediente in grado di rigenerare i capelli.

Il segreto, quindi, sta tutto nell’usare prodotti che siano in grado di nutrire i capelli e di farlo al fine di donare spessore alle punte. Agendo così, infatti, non si noterà il loro stato effettivo. Anche l’henné naturale rappresenta un ottima soluzione. Se applicato sulle punte crea infatti un rivestimento che rende la zona più spessa e quindi più semplice da trattare ma anche apparentemente più sana.

Evitare le doppie punte è sempre meglio

Ovviamente, anche evitare la formazione di doppie punte si rivela fondamentale per i capelli. E per farlo è importante ricordarsi di dar loro una spuntatina almeno una volta ogni due mesi.

A ciò si possono aggiungere delle particolari attenzioni come quella di non bruciarli troppo con phon o piastre, di pettinarli sempre con cura e senza tirarli e di tamponarli quando sono appena lavati senza strofinargli contro l’asciugamani.

Così facendo, le punte rimarranno sane più a lungo e il tuo taglio scalato non rischierà di apparire sempre arruffato o poco sano. Risultati che potrai ottenere davvero con poche accortezze e sopratutto usando i prodotti sopra elencati fin da prima della comparsa delle doppie punte. La tua chioma ringrazierà!